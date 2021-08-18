裕廊西第695座组屋 490居民完成强制检测

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

发布 / 2021年8月18日 5:00 AM

裕廊西中1路第695座组屋居民昨天须接受强制冠病检测 ，该区议员郑德源（右三）一早到组屋底层检测站向居民派发自助检测仪。（取自郑德源面簿）
裕廊西中1路第695座组屋居民昨天须接受强制冠病检测 ，该区议员郑德源（右三）一早到组屋底层检测站向居民派发自助检测仪。（取自郑德源面簿）

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裕廊西一座组屋出现多起冠病确诊病例，当局昨天为所有123个单位约490名居民进行强制检测。

根据卫生部前天的文告，裕廊西中1路第695座组屋共六户人家出现14起冠病确诊病例。为进一步追查社区感染病例，卫生部昨天上午9时至下午4时之间为所有居民进行强制检测。

该组屋位于先驱区，议员郑德源昨早到组屋底层的检测站，并与基层义工一起为居民派发自助检测仪。

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