裕廊西第695座组屋 490居民完成强制检测 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 裕廊西中1路第695座组屋居民昨天须接受强制冠病检测 ，该区议员郑德源（右三）一早到组屋底层检测站向居民派发自助检测仪。（取自郑德源面簿） 字体大小: 小 中 大 裕廊西一座组屋出现多起冠病确诊病例，当局昨天为所有123个单位约490名居民进行强制检测。根据卫生部前天的文告，裕廊西中1路第695座组屋共六户人家出现14起冠病确诊病例。为进一步追查社区感染病例，卫生部昨天上午9时至下午4时之间为所有居民进行强制检测。该组屋位于先驱区，议员郑德源昨早到组屋底层的检测站，并与基层义工一起为居民派发自助检测仪。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 裕廊西 涉嫌非法赌博及违反安全距离 13男女被调查 狮城工程师远赴欧洲 引入最新半导体科技