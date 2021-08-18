由人体汗液提供动力 南大团队研发更环保方式为可穿戴设备供电 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 南大研发出以汗水为动力的电池。在实验室使用标准人工汗液测试时，电池每平方厘米的功率可达4毫瓦，供电20小时，实际人体测试则为3毫瓦。（南大提供） 字体大小: 小 中 大 本地科研人员研发出一种由人体汗液提供动力的电池，不含重金属或有害物质，可减少电子垃圾对环境的污染。这种新型电池由南洋理工大学一支科研团队研发。长宽各两厘米的电池可固定在布料上，也可连接到手表、腕带或臂带等可穿戴的设备上。里程碑式突破领导这项研究的南大材料科学与工程学院教授李佩诗介绍，当汗液接触供电传感器一分钟后，电池就可启动，每平方厘米可提供4毫瓦（mW）功率的电力长达20小时。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南洋理工大学 电池 科研 涉嫌非法赌博及违反安全距离 13男女被调查 狮城工程师远赴欧洲 引入最新半导体科技