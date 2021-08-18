由人体汗液提供动力 南大团队研发更环保方式为可穿戴设备供电

本地科研人员研发出一种由人体汗液提供动力的电池，不含重金属或有害物质，可减少电子垃圾对环境的污染。

这种新型电池由南洋理工大学一支科研团队研发。长宽各两厘米的电池可固定在布料上，也可连接到手表、腕带或臂带等可穿戴的设备上。

里程碑式突破

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领导这项研究的南大材料科学与工程学院教授李佩诗介绍，当汗液接触供电传感器一分钟后，电池就可启动，每平方厘米可提供4毫瓦（mW）功率的电力长达20小时。