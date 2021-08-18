逼女佣当着自己面洗澡 女雇主虐待羞辱女佣 坐牢15个月又两周

女子涉嫌虐待及羞辱女佣两个半月，她不承认被控的七项罪状，经审讯后，法官判她六项罪名成立，另一项因证据不足被判无罪。

法官昨天听了双方的判刑陈词后，判被告坐牢15个月又两周，并下令她向女佣做出2500元的赔偿。

现年33岁的被告罗蒂娜面对恐吓、侮辱女性尊严和蓄意伤人等七项控状，指她在2017年9月29日至12月12日期间，没有让女佣得到合理休息时间，还捏女佣的胸部、踢她私处、以橱柜门夹手、扯衣服和内衣，以及恫言伤害她父母等。