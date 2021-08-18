逼女佣当着自己面洗澡 女雇主虐待羞辱女佣 坐牢15个月又两周 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 罗蒂娜不断羞辱女佣，嫌弃她臭，把她的毛巾、衣服都丢掉，甚至还逼她脱光衣服，当着自己的面洗澡，看她在没有关上窗户的房内穿衣服。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 女子涉嫌虐待及羞辱女佣两个半月，她不承认被控的七项罪状，经审讯后，法官判她六项罪名成立，另一项因证据不足被判无罪。法官昨天听了双方的判刑陈词后，判被告坐牢15个月又两周，并下令她向女佣做出2500元的赔偿。现年33岁的被告罗蒂娜面对恐吓、侮辱女性尊严和蓄意伤人等七项控状，指她在2017年9月29日至12月12日期间，没有让女佣得到合理休息时间，还捏女佣的胸部、踢她私处、以橱柜门夹手、扯衣服和内衣，以及恫言伤害她父母等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 虐佣 羞辱 涉嫌非法赌博及违反安全距离 13男女被调查 狮城工程师远赴欧洲 引入最新半导体科技