用动画贯穿国庆表演展示本土创意

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

摄影 /
蔡家增

发布 / 2021年8月18日 5:00 AM

今年国庆庆典的表演和原创歌曲音乐视频将采用更多动画元素，并邀请本地动画师参与设计，以展示本地艺术家的才华。前排左起为“Spirits Anew”动画师金俊豪、Robot Playground Media制作人陈绮菱；后排左起为“Breathing City”动画师庄伟福 、庄伟国，以及Robot Playground Media创办人韩蕴光。（蔡家增摄）
今年国庆庆典的表演和原创歌曲音乐视频将采用更多动画元素，并邀请本地动画师参与设计，以展示本地艺术家的才华。前排左起为“Spirits Anew”动画师金俊豪、Robot Playground Media制作人陈绮菱；后排左起为“Breathing City”动画师庄伟福 、庄伟国，以及Robot Playground Media创办人韩蕴光。（蔡家增摄）

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今年国庆庆典筹委会希望通过动画来展示本地创作者的才华，并借助动画串联不同时代的故事，让观众身临其境，产生共鸣。

今年国庆庆典将采用更多动画元素，包括使用动画贯穿表演，音乐视频也利用动画呈现，让观众耳目一新的同时，也支持本地创作。

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