用动画贯穿国庆表演展示本土创意 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 今年国庆庆典的表演和原创歌曲音乐视频将采用更多动画元素，并邀请本地动画师参与设计，以展示本地艺术家的才华。前排左起为“Spirits Anew”动画师金俊豪、Robot Playground Media制作人陈绮菱；后排左起为“Breathing City”动画师庄伟福 、庄伟国，以及Robot Playground Media创办人韩蕴光。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 今年国庆庆典筹委会希望通过动画来展示本地创作者的才华，并借助动画串联不同时代的故事，让观众身临其境，产生共鸣。今年国庆庆典将采用更多动画元素，包括使用动画贯穿表演，音乐视频也利用动画呈现，让观众耳目一新的同时，也支持本地创作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地 国庆庆典 滨海湾浮动舞台 动画 韩蕴光 涉嫌非法赌博及违反安全距离 13男女被调查 狮城工程师远赴欧洲 引入最新半导体科技