用动画贯穿国庆表演展示本土创意

今年国庆庆典筹委会希望通过动画来展示本地创作者的才华，并借助动画串联不同时代的故事，让观众身临其境，产生共鸣。

今年国庆庆典将采用更多动画元素，包括使用动画贯穿表演，音乐视频也利用动画呈现，让观众耳目一新的同时，也支持本地创作。