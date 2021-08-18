社区菜园的发起人张婉珍指出，公寓访客停车场旁，原本是一块闲置的小草坪，但在一群居民的悉心耕耘与灌溉下，化身为郁郁葱葱的务农小天地。

近年来，社区菜园在邻里成为越发常见的一道风景，不仅是在组屋区，私人公寓也不例外。

中峇鲁一带嘉怡花园（Central Green）的访客停车场旁，原本是一块闲置的小草坪，但在一群居民的悉心耕耘与灌溉下，化身为郁郁葱葱的务农小天地。

发起人张婉珍（54岁，企业华文培训讲师）说，她是在2019年底向公寓管理委员会倡议打造社区菜园，当时也没料到居民们会热烈响应。

“以前去超市买罗勒和迷迭香这类香草，吃不完可能会浪费，自己在家种也比较难，因为没什么日照，所以我一直希望有这样一片香草园。”

从一片杂草丛生的荒地到生机勃勃的社区菜园，居民们从互不相识到一起挖土、播种、施肥，再到彼此交换种菜心得，用收成煮出一道道美味佳肴，张婉珍对此深有感悟：“原来借由大自然的力量，能让互不相识的人快速拉近距离。”

菜园里目前主要栽种香草类植物和一些蔬菜，包括斑兰叶、咖喱叶和红凤菜等。

张婉珍不时会在公寓居民的交流平台上“宣传”有哪些农作物可准备采收，需要的街坊前去领取后，也会自动自发地通过不同方式作出回馈，让菜园维持生机。

冠病疫情前，居民们会在菜园举办亲家庭聚会，通过趣味活动增进情谊，例如把香草装在袋子里，让居民凭嗅觉猜出香草的名称等，绿意盎然的空间总是充满欢声笑语。

张婉珍分享说，疫情期间，人们在生活上须遵守许多防疫限制，但这个菜园里的农作物仍欣欣向荣地成长，让人们领略大自然的力量。

“我常说，我在感受这个菜园的脉搏呼吸。我们在这里收获的睦邻情谊，不是金钱能够衡量的，背后的意义远大于农作物本身。”