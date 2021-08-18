搭地铁不戴口罩案 洋汉比拳头拒捕 遭警挥棍打

搭地铁时拒戴口罩的洋汉经精神评估，确定他无任何精神状况，案件今早开审。供证的调查官庭上揭露，警方上门要求洋汉到警局协助调查，他一度摆出拳击姿势要打人，被警员用警棍打中右脚后，转身逃跑拒捕，在公寓内展开追逐战。

《联合晚报》早前报道，来自英国的葛林·本杰明（Glynn Benjamin，40岁）被控四项控状，两项抵触冠病19（临时措施）法令2020、一项公共滋扰和一项抵触防止骚扰法令罪。他不认罪，控方在审讯的第一天要求让他接受精神评估，以便判定他是否有能力抗辩。

根据被告的精神评估报告，他没有被诊断出患有任何精神问题，案件今早开审。

今早供证的调查官说，今年5月8日晚上10时许，因网上疯传的视频，他被调派到被告居住的公寓，确认对方是否正是视频中拒绝戴口罩的洋汉。

他说，被告应门后，承认自己就是视频中的男子，由于时间已晚，当天又是被告女儿的生日，所以被告礼貌地要求警员到楼下谈。他与同僚便与被告到底层，针对没戴口罩搭地铁，被告称当时因为有个年长男子无法呼吸，所以要帮他。

调查官说，他告诉被告，根据程序被告必须到警局协助调查，也需要他交出案发当天所穿的衣物。被告拒绝交出衣物，称那侵犯人权，也叫调查官不要打扰他的家人，还边说边起身走向游泳池。

被告当时不断重复“要走就现在走”，但却越走越远。调查官上前要将他铐上带回警局，被告却把手抽回，转身后双手握拳，摆出拳击姿势，称能把两名调查官拿下。

由于他拒捕，还冲向两人，调查官抽出警棍打被告的右脚，他立即转身逃跑，双方展开一场追逐战。

警方最终将他上铐，而被告在未婚妻的劝说下才配合警方，回警局接受调查。

完整报道，请翻阅2021年8月18日的《联合晚报》。