咖啡嫂脱罩骂蛮汉 反被拍照遭网民斥

送餐员骑着电动脚踏车在咖啡店外的走道行驶，咖啡嫂担心他撞到人，好心上前提醒，却被对方回呛“多管闲事”，还朝她爆粗口。咖啡嫂忍无可忍，一度拉下口罩与送餐员对骂，岂料拉下口罩一幕被人拍下照片放上网，遭网民骂不负责任，令她觉得很冤枉。

日前署名“Janson Leong”的网民在面簿发贴文指，咖啡店阿嫂没有戴好口罩，还到不同桌子服务，问客人要不要点茶水，他好声好气提醒阿嫂，却被阿嫂大声责骂，网民纷纷留言指责阿嫂不负责任。

《联合晚报》记者辗转联系上该咖啡店阿嫂陈秀兰（54岁），据她说，前天接到咖啡店老板娘的通知，才知道自己被人拍照放上网，但是她澄清，事情并非网上所写的那样，觉得很冤枉。

她说，上个星期天（15日）约1时左右，一名送餐员骑着电动脚踏车，一路从马路骑进咖啡店前的走道，当时顾客多，她担心送餐员不小心撞到小孩或是老人家，上前提醒他这么做很危险。

她指送餐员态度恶劣，对她说“我又没有撞到你”，还指她“多管闲事”，接着骂了一堆脏话。

陈秀兰说，好心提醒对方却被恶言相向，送餐员还叫嚣说要叫人来打她，她一气之下，拉下口罩骂回对方，随后就把口罩戴回。

“送餐员领了食物，离开前还对着我骂脏话。”

她坦言，自己好心提醒送餐员却被对方大骂，现在还被网民指责，让她难过又委屈。

完整报道，请翻阅2021年8月18日的《联合晚报》。