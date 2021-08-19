配对填补计划下 7万公积金会员退休户头 将获政府总值4000万元填补

7万名公积金会员的退休户头将在退休户头配对填补计划下，获得政府总值约4000万元的填补。政府将在明年1月把填补额存入会员户头。

八成是首次填补

根据中央公积金局昨天（8月18日）发出的文告，这7万名公积金会员的退休户头都是在今年1月1日至6月30日之间获得填补的。当中，八成户头首次获得填补，九成的填补金额至少600元。约四成会员的填补由亲人存入，多数来自孩子。

公积金局今年推出为期五年的退休户头配对填补计划（Matched Retirement Savings Scheme），旨在帮助公积金退休存款不足的年长者。

符合条件者在退休户头每填补1元，政府就会为他们填补1元，每年最多为他们填补600元。

受益者须介于55岁至70岁，公积金退休户头存款少于基本退休存款，且月入不超过4000元。基本退休存款会逐年调高，今年为9万3000元。

受益者也不能拥有超过一个房地产，住宅年值不可超过1万3000元。年值是房地产出租一年估计可收取的租金。

公积金局退休储蓄部门署长王伟锦说，更多年长者首次填补退休户头，从政府1元对1元的填补和具吸引力的公积金利率中受惠，令人备受鼓舞。她也特别欣慰看到孩子为符合条件的父母填补退休户头。

公众李资全（27岁）今年起，每个月为父母的公积金退休户头各填补50元。他说，父母退休户头的积蓄不多，通过退休户头配对填补计划，政府1元对1元的填补有助父母增加退休金。

李资全促请同龄人为父母填补退休户头。他说：“进行退休规划时，每分每毫都很重要，尤其当父母较迟才开始储蓄。”

为获取政府今年的配对填补，符合条件者须在今年底前，以现金填补退休户头。任何人都能为符合条件者填补退休户头，包括会员本身、亲人或雇主等。

会员可登陆公积金网站或下载myCPF手机应用，随时填补公积金退休户头。欲知更多退休户头配对填补计划的详情，可上网查询。