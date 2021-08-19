未接种疫苗64岁本地男子死于冠病并发症

一名64岁新加坡籍男子死于冠病并发症，他是本月第九名死于冠病并发症的病患，本地有46人因冠病并发症逝世。

根据卫生部昨晚（8月18日）的文告，这名患者本周一（16日）逝世，他本月2日开始咳嗽，隔天因心脏问题送往莱佛士医院医治。他还未接种疫苗，生前有末期肾衰竭、缺血性心肌病（ischaemic cardiomyopathy）、高血压和高脂血症病史。

本地昨天也新增一个以第68431起病例命名的感染群。这个感染群有五起病例，包括三起新增病例，但卫生部不再提供个别病例感染群的详情。

后港8道第683座组屋的巨人超市有数名员工确诊，巨人超市前晚在面簿贴文表示确诊员工都已完成疫苗接种。他们没有出现症状，而是在公司为员工进行的例常检测中发现染病的。这家超市已暂停营业，直到另行通知。

与确诊者有过密切接触的员工都已隔离，超市已要求过去七天在店内工作的其他员工在家隔离14天观察情况。

六个现有感染群扩大，其中包括西雅杜松客工宿舍感染群，这个感染群再添一起病例，累计66起。盛港巴士转换站员工感染群新增一起病例，累计20起。

振瑞路第54座职总优儿学府幼乐园感染群和牛车水民众俱乐部Superland幼儿园各添一起病例。

另有七个感染群脱离活跃感染群名单。截至昨天，本地共有87个活跃感染群，病例介于三起至1155起。

裕廊西第695座六居民确诊

卫生部前天也结束针对裕廊西中1路第695座组屋居民展开的冠病检测，其中有六人感染冠病，其余480人没受感染。

振瑞路第52和53座的居民、商户和商铺职员的冠病检测结果也已出炉，所受检的653人检测结果都呈阴性。

惹兰固哥第3座和第9座居民、商户和商铺职员，还有第1座熟食中心职员和清洁工的冠病检测也已结束。所有770人都没有染病。

本地昨天新增49起本土病例，其中19起与其他病例暂无关联。新增病例中，有一名未接种疫苗的70岁以上年长者，有重症的风险。加上四起输入病例，本地累计病例达6万6334起。

目前仍有402名病患住院，其中26人需要输氧，另六人情况危急，在加护病房治疗。重症病患中，27人是60岁以上的年长者，其中22人未接种或只接种了一剂疫苗。截至前天，本地人口有77%已完成接种，接种至少一剂疫苗的占82%。

学校方面，公立培群学校昨天通报有一名小五学生确诊冠病。根据学校发给家长的信函，这名学生最近一次到学校是本月16日，而学生的家人因曾接触过确诊病例，在本月15日受检。除了这名学生的密切接触者，其他学生照旧回校上课，学校已进行彻底消毒工作。

海格女校和绿洲小学过去两天各有一名学生感染冠病。