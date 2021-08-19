企业采混合办公模式 让员工自主选择办公地点

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来自 / 联合早报

文 /
陈劲禾

摄影 /
萧紫薇

发布 / 2021年8月19日 5:00 AM

从今天起，政府允许最多一半可在家办公的员工回办公室上班，也允许在工作场所举办聚会。在这之前，居家办公是默认安排，也禁止职场聚会。图为昨天在新达城的上班人流。（萧紫薇摄）
从今天起，政府允许最多一半可在家办公的员工回办公室上班，也允许在工作场所举办聚会。在这之前，居家办公是默认安排，也禁止职场聚会。图为昨天在新达城的上班人流。（萧紫薇摄）

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从今天起，多达一半居家办公的员工可返回公司上班，尽管如此，受访企业表示将实行灵活工作安排，采取混合办公模式，让员工在选择办公地点方面有一定自主权。

政府跨部门抗疫工作小组早前宣布从今天起，允许多达一半能居家办公的员工返回公司上班。公司也能举办聚会。之前，居家办公是默认安排，也禁止职场聚会。

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