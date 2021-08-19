企业采混合办公模式 让员工自主选择办公地点 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年8月19日 5:00 AM 从今天起，政府允许最多一半可在家办公的员工回办公室上班，也允许在工作场所举办聚会。在这之前，居家办公是默认安排，也禁止职场聚会。图为昨天在新达城的上班人流。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 从今天起，多达一半居家办公的员工可返回公司上班，尽管如此，受访企业表示将实行灵活工作安排，采取混合办公模式，让员工在选择办公地点方面有一定自主权。政府跨部门抗疫工作小组早前宣布从今天起，允许多达一半能居家办公的员工返回公司上班。公司也能举办聚会。之前，居家办公是默认安排，也禁止职场聚会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 灵活工作安排 居家办公 阿叔组屋窗外打造“空中花园” 种出茂盛蔬果 3米高大树长墓旁 妇女忧树根捆棺 砍树保母坟