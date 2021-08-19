企业采混合办公模式 让员工自主选择办公地点

从今天起，多达一半居家办公的员工可返回公司上班，尽管如此，受访企业表示将实行灵活工作安排，采取混合办公模式，让员工在选择办公地点方面有一定自主权。

政府跨部门抗疫工作小组早前宣布从今天起，允许多达一半能居家办公的员工返回公司上班。公司也能举办聚会。之前，居家办公是默认安排，也禁止职场聚会。