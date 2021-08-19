大型及豪华车组回升6万元以上 三汽车组别拥车证成价上扬

在防疫限制放宽、买气回升和拥车证配额供不应求的作用下，三大汽车组别的拥车证成价全面上扬。新加坡车业公会会长吕小龙受访时说，目前的汽车组别成价反映车行买气已恢复到疫情前水平。

防疫限制放宽、买气回升和拥车证配额供不应求的双重作用下，三大汽车组别的拥车证成价全面上扬，大型及豪华车组成价也再次回升到6万元以上的水平。

昨天下午结束的本月第二轮拥车证公开投标活动中，应付大众市场需求的中小型汽车（A组）拥车证成价上涨1500元（3.3％），报4万6689元。

大型及豪华车组（B组）和一般用于注册B组车款的公开组（E组）成价强劲回弹。B组成价涨5000元（8.9％），报6万1001元；E组则以同样涨幅，比前一期多出5302元，报6万4901元。

新加坡车业公会会长吕小龙受访时说，目前的汽车组别成价反映车行买气已恢复到疫情前水平。

“上一轮因为处于高警戒解封第二阶段，措施收紧，买家都比较谨慎。现在慢慢开放了，市场人潮恢复，更多人开始买车。”

不过吕小龙也认为，本轮成价出现激增，是因为距离下一轮投标活动还有三周，车商为防下轮成价继续上涨而赶在本轮进场投标。

今年8月到10月的拥车证配额减少，使本轮竞标情况加剧。A组和B组本轮各有约800份供竞标的拥车证，收到的投标却比配额超出多过三分之一。公开组的竞争更加激烈，收到的408份投标，比供竞标的198份多出超过一倍。

吕小龙说，随着更多人接种冠病疫苗，市场信心恢复。但他认为拥车证成价不太可能无限度上涨，下一轮成价预计在目前区间波动。

“疫情起到最决定性的作用，因为在车辆供应方面，一些制造商为能否准时交车发愁，等候清单也很长……买家倒是不缺，但他们不会愿意支付过高的费用，拥车证成价如果上涨到七八万元，买家就会却步。”

其他组别方面，电单车组（D组）成价延续年头至今整体上升的趋势，上涨601元（6.8％）至9500元，再次创下该组历来最高价位。

货车和巴士组（C组）则是本轮投标活动中唯一成价下跌的组别，在上轮上涨八个百分点后回软，报4万零10元，跌2579元（6.1％）。