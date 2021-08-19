李超群说，有时还是难以将个人和事业分清楚，以致影响到自我认同感。“培养正念和日常冥想帮助我在个人和事业之间创造一些空间。”

长期压力引发的健康危机，让年轻起步公司创办人重新思考人生和事业方向，如今他关心个人心理健康之余，也致力于通过应用平台协助企业照顾员工的心理健康。

约10年前，李超群（40岁）突然感觉胸口异常疼痛，一度以为是心脏病发作。不过，他接受全面体检后，医生告诉他有问题的不是心脏，而是压力太大。

医生建议他尝试通过冥想解压，他也在那一年前往印度静修。回国后，从事科技业的他决定调整事业重心，逐步转向推广心理健康和福祉，并在2017年创办心理健康公司MindFi。

李超群认为，心理健康课题在亚洲国家承受极高的社会偏见，使许多人在面对心理问题时不敢说出或寻求帮助，有人甚至对个人相当差的心理健康视而不见。

他指出，年长者和孩童是较被忽略的群体。人们也须注意社交和工作圈子中的独居者，因为在居家办公的世界中，社会孤独感是非常强烈的。

“如果有人说他过去一年很忙，而你知道这个人是工作狂，请以朋友或同事的身份跟他们聊聊天。”

李超群本身坚持每天早上睡醒后冥想15分钟的习惯，以保持冷静和专注力，为一天的挑战做好准备。

他坦言，虽然已采取步骤管理自己的心理健康和建立心理韧性，但有时还是难以将个人和事业分清楚，以致影响到自我认同感。“培养正念和日常冥想帮助我在个人和事业之间创造一些空间。”

李超群也说，疫情无疑提高公众对心理健康的认识，但下来还有很长的路要走。

“就像通过运动和维持营养均衡来保持身体健康，我们也可以养成良好习惯来保持积极的心理状态。心理健康的未来是预防性的，只有努力保持积极心态，我们才能提高生活质量。”