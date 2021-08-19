组屋内养25鸡 补习老师罚2000元

男补习老师在组屋设无照“农场”，饲养25只鸡给人领养，同时售卖饲料进行交易，有关当局接获通报上门揭发。

被告是50岁的胡玉铭，他面对三项抵触动物与飞禽法令控状，控方以其中一项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

根据控状，被告被指于去年7月9日，在没有持宠物店执照的情况下，组屋单位内饲养25只鸡。根据动物和飞禽条例，一个人在一个住所不能饲养超过10只家禽。

案情显示，国家公园局接获通报，指被告在家经营饲养场，并售卖饲料给领养鸡只的公众。

7月9日，执法人员上门调查，发现有25只鸡只被饲养在两个围栏和一个塑料容器中。

调查显示，被告在2018年发起Fowl Mouthed Family社媒群组，旨在推广城市人养鸡的嗜好，群组的会员大约有1884人。

被告会向会员们收集鸡蛋，再帮他们孵化和饲养鸡只。被告之后会让会员领养鸡只，不过他们必须向他购买两包各为39.90元的饲料，并把其中一包饲料归还给他，以支持被告的饲养计划，让他能用这一包饲料饲养其他鸡只。换言之，领养者付了79.80元后，能带回两只小鸡和一包饲料。

被告事后承认他向零售商以25元的价格购买每包饲料。

虽然被告声称所有盈利都用来维持饲养计划和举办活动，但当局介入调查后，发现被告以售卖饲料赚取盈利，作为售卖鸡只的掩护。

控方表示，被告在家中饲养鸡只，不但会对邻居造成困扰，也会带来卫生问题，引发禽流感。

法官下判时也同意被告的做法可能会引起卫生问题，最后判他罚款2000元。

完整报道，请翻阅2021年8月19日的《新明日报》。