阿叔组屋窗外打造“空中花园” 种出茂盛蔬果

在自家种出新鲜的苦瓜、蜜瓜，甚至一串串葡萄！66岁阿叔在组屋打造“空中花园”，经过多年用心栽培，结出各种各样的蔬菜和水果，令人感到惊奇。

住在武吉班让组屋的陈胜发（66岁，建筑业）富有园艺天分，女儿近日在面簿分享他的农作成果，引起网民关注。

《联合晚报》记者昨天（8月18日）走访陈胜发的住家，他满脸笑容地介绍自己的“空中花园”。他用钢管和木棍在窗外搭起架子，瓜藤顺着架子缠绕，长出一片绿叶茂盛、由小黄花点缀的花园。“我没有大片土地，既然不能往上种，就往外面种。”

约10年前，陈胜发在巴刹买水果时突发奇想，决定挑战在自家种新鲜蔬果。他从巴刹和花圃买来种子和小树苗，经过细心照料，“空中花园“逐渐硕果满枝，结出葡萄、蜜瓜、小苹果、青色和白色苦瓜等蔬果，各个鲜嫩水灵。陈胜发在果实下也放置了塑料网，确保果实不会掉下来砸到人。

询及在组屋内种出这么多水果的秘诀，陈胜发称只要确保植物有充分的阳光，定时浇水，施肥，修剪和整理瓜藤，“没什么窍门，只要有爱心。”

谈到蜜瓜，他透露一些秘诀：“蜜瓜花开一天就凋谢，授粉的时机很短，可以拿雄花上面的花粉，亲自抹在雌花上‘人工受孕’。”

葡萄就较具挑战性，因为它通常生长在有四季的国家，而夏天一般是葡萄收成的季节，但新加坡每天都是夏天，难预测葡萄树几时结果，果实也比较酸。但陈胜发指这并不是最重要的，“能够看到一个个果实长出来，我就很有成就感了。”

完整报道，请翻阅2021年8月19日《联合晚报》。