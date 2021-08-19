3米高大树长墓旁 妇女忧树根捆棺 砍树保母坟

近一年没有到母亲的坟前，女儿日前去打理母亲坟墓时，竟发现墓旁长出一棵三米高的树，树枝延伸到母亲的坟头，引来许多虫子和蚂蚁。女儿气不过只好自己找承包商砍树保母坟，希望能保母亲的安宁。

住在东部的汪女士（55岁）过去一个月感到心绪不宁，因为在中元节接近前，母亲的坟墓却“出现问题”。

因疫情一年没扫墓 惊见隔坟盆栽变大树

汪女士说，母亲两年半前过世后葬在蔡厝港坟场，当时隔壁坟墓的坟旁长了棵植物，她一直以为只是个小盆栽，没想到约一个月前去清理母亲的坟墓时，发现小盆栽竟长成了一棵三米高的树，这棵树的枝叶茂盛，树枝甚至长到了母亲的坟前。

她说：“以前我每隔几个月都会到母亲坟前，但冠病期间我接近一年没有去，一个月前去时就被这树吓了一跳，我虽然不知道树的品种，但坟场管理员表示，这种树还是会继续成长的。”

她形容树枝延伸到母亲坟前，带来很多虫子和蚂蚁，她认为这会“打扰”母亲休息。

“那棵树的树枝插向我母亲的坟头，而且难保树根不会伸到我母亲的棺材处，甚至捆住棺材，影响我母亲的坟墓。”

汪女士表示不认识隔壁坟墓的家属，尝试联系有关单位也找不到解决之道，无奈之下只好在几天前自掏腰包请承包商将树砍掉。

“我希望快点解决此事，还母亲一个安宁。”

完整报道，请翻阅2021年8月19日《联合晚报》。