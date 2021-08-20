本地研究施打疫苗追加剂 12岁以下儿童明年初可接种

政府准备让本地人口接种冠病疫苗追加剂，尤其是免疫功能非常低的群体。当局也在研究12岁以下儿童接种疫苗的安全性与效能，预计明年初可开始让孩童接种疫苗。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨天（8月19日）在记者会上指出，以色列已开始为年长者与弱势者接种疫苗追加剂，英国、德国与法国也宣布会在下个月开始，美国则刚建议在人们接种第二剂的八个月后接种追加剂。“我们很可能也要开始接种追加剂的计划。”

王乙康说，新加坡可以观察先接种追加剂国家的经验，重点关注两件事，即不良反应是否比接种第一剂和第二剂多，以及是否该接种不同的疫苗（heterologous vaccination）。

“接种不同的疫苗可能可以达到更强的保护作用，这是有科学根据的。英国在实行这个做法，我们会密切留意它的效果。”

王乙康说，本地也有相当多人因为接种第一剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗后过敏，第二剂以使用灭活技术的科兴疫苗代替，专家团会密切观察这群人的免疫反应。

他说，目前可以肯定的是，专家团会建议免疫功能非常低的人接种第三剂疫苗。这包括癌症患者、器官移植病患、在接受免疫抑制疗法的病患，以及在洗肾的末期肾病患者。

这是因为这些人即使接种两剂疫苗后，身体仍无法产生足够的抗体，或无法启动所需的机制对抗病毒，因此有必要注射第三剂。专家团不久就会提出建议。

两剂科兴再补一剂辉瑞 医生：理论上效果更佳

传染病专科医生梁浩楠受访时说，他认为接种两剂科兴疫苗，再补上一剂辉瑞—BioNTech疫苗，理论上效果将会非常好。

这是因为科兴疫苗保留了病毒的完整原型，能全面地激发免疫系统，让人体对整个病毒而不只是刺突蛋白产生抗体，这与自然感染的情况类似。

辉瑞疫苗则引导人体产生刺突蛋白，进而激发免疫系统产生针对刺突蛋白的抗体。

梁浩楠解释，疫苗分为初步免疫（priming）与加强免疫（booster）两个阶段，科兴疫苗适合作为初免，但加强效果不显著，因此可能不适合作为追加剂。

他说，混合接种辉瑞与莫德纳疫苗其实也算接种不同的疫苗，但需要科学家研究搭配这两款疫苗的效果如何。