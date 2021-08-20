旅游走廊计划下入境我国 德国文莱完成接种访客免在家隔离

从9月8日起，通过“疫苗接种者旅游走廊”计划，从德国和文莱入境我国的旅客，只要完成接种就可以四次聚合酶链式反应（PCR）检测取代履行居家通知的要求。他们须在出发前48小时内、抵新时以及来新后的第三及第七天进行检测。等累积经验后，我国会探讨把计划扩大到更多国家和地区。

随着四分之三新加坡人口完成冠病疫苗接种，我国将谨慎开放边境。通过新的“疫苗接种者旅游走廊”入境我国者，无须履行居家通知，这能允许更多旅客到新加坡，也能让更多人出国旅游，为重振航空旅游踏出第一步。

从9月8日起，通过疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane）计划，从德国和文莱入境我国，只要完成接种就不必履行居家通知，以更频密检测取代。

入境者一共须做四次聚合酶链式反应（PCR）检测，分别是：出发前48小时内、抵新时以及来新后的第三及第七天。他们必须提前预约并支付检测费。

交通部长易华仁在昨天（8月19日）的抗疫跨部门工作小组记者会上说，当局是在评估整体风险和操作等因素后，才选出德国和文莱作为参与新计划的首两个国家。累积经验后，再探讨把计划扩大到更多国家和地区。

这项计划适用于任何形式的旅游，旅客在逗留期间可以自由活动，不过他们只能乘搭专属的接种者旅游走廊航班，客机仅接待接种者。此外，不论从德国或文莱出发来新前的21天内，不能到过新加坡以外的其他国家。

由于12岁以下孩童仍无法接种，这意味着他们不能通过这项计划随家人出国旅游。

易华仁说，碰到这种情况的家庭可乘搭非专属航班，回新后也可选择在住家履行居家通知。这是当局按照目前风险情况可提供的选项，之后会检讨。

在本地完成接种的新加坡公民和永久居民，可在办理登机手续和登机前直接出示HealthHub应用的接种证明。在国外完成接种者则可出示相关接种证明。

短期访客和长期证件持有者则须先申请接种疫苗通行证并购买旅游保险，在我国期间也须用“合力追踪”应用。

我国也把各国和地区分成四大类，以访客入境前21天曾到过哪些国家或地区为依据，决定他们来新后须遵守的防疫条例。

进一步放宽港澳边境限制

我国也将进一步放宽对香港和澳门的边境限制。今晚11时59分起，过去21天连续在香港或澳门逗留的我国公民、永久居民和长期证件持有者回到本地后，只要入境时的PCR检测结果呈阴性就无须隔离。

到我国的短期访客则可从即日起申请航空通行证，本月26日起飞来新加坡。

我国政府以谨慎的方式逐步重开边境，一些人希望能加快重开脚步，也有人担心重开后会导致疫情恶化。对此，易华仁希望所有新加坡人能理解政府的做法。

“作为开放的小型经济体，我们必须与全球连接起来。我们须要重开，否则边境关得越久，对我们的经济、生计以及航空枢纽地位造成永久伤害的风险就会越大。”

联合领导工作小组的贸工部长颜金勇则说，我国过渡到与冠病共存社会的旅途不能保证会一帆风顺，过程中可能会出现颠簸、须要绕路或刹车，有时也可能须要放慢脚步或收紧开放措施。

“我们要做好准备，也会继续小心观察局势，最重要是在重开的同时，确保新加坡和国人的安全。”