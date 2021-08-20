本地新增两感染群 其中一个已累计32病例

本地出现两个新感染群，其中一个是位于后港8道第683座的巨人超市，共有七起病例，另一个新感染群与67220号病例有关，目前已有32起病例。

全国目前有84活跃感染群

根据卫生部昨晚发布的文告，全国目前有84个活跃感染群，昨天有五个感染群脱离感染群名单。两个原有感染群则添病例，其中牛车水民众俱乐部内的Superland幼儿园感染群多了一起，累计17起；与68431号病例有关的感染群多了两起，累计七起。

另一方面，裕廊东1道第347座的小贩中心在关闭两周进行清洁与消毒后今天重开。所有摊贩每14天须接受检测，以策安全。

本地昨天新增29起本土传染病例，其中13起未找到与其他病例的关联。剩余的病例中，有11起在隔离期间确诊，五起通过检测行动发现。

目前有391起病例住院，加护病房人数增加两人至八人，年龄都为60岁以上。他们当中有两人已完成疫苗接种，其余则完全未受疫苗保护。加护病房人数本月10日曾达到近15个月来的最高，共有11人。

本月至今共有九人死于冠病并发症，其中一人已完成接种。

此外，需要输氧的病患增加三人至29人，多数为60岁以上者，但有三人是年龄介于19岁至39岁的年轻人。他们当中有六人已完成接种。

针对住在加护病房与需要输氧的八名已完成接种的病患，卫生部未说明他们是否患有其他疾病。

卫生部说，除非有病在身，否则完成接种者即使受感染也不会患上重症。过去28天，在未接种疫苗者当中，9.1％出现重症或死亡，已接种者当中则有1.7％。

本地77％人口已完成接种

截至前天，本地77％人口已完成接种，包含通过全国接种计划接种的近419万人，以及接种科兴等世界卫生组织紧急使用清单上疫苗的逾8万人。

加上昨天的三起输入病例，本地昨天新增32起病例。截至中午，本地病例累计6万6366起。