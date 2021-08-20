黎威杰与好友通过改编今年国庆主题曲并制作音乐视频，从孩子的视野，呈现新加坡鲜为人知的亲子旅游地点。

受疫情影响，无法带孩子出国旅游，两个家庭因此踏上探索新加坡“隐秘角落”之旅。他们通过改编今年国庆主题曲并制作音乐视频，从孩子的视野，呈现鲜为人知的亲子旅游地点。

育有三名子女的战略咨询师黎威杰（36岁，图右一）一向喜欢“探险式”的旅行，但自疫情暴发后，一家便无法出国旅游。于是，他与妻子陈琬君（35岁，家庭主妇，右二）便和好友一起带孩子们探索新加坡适合亲子游却鲜为人知的地方。

黎威杰受访时说，起初他们只是将孩子游玩的点滴分享至面簿。在陆续收到朋友们咨询游玩攻略后，他们和好友黄惠琴（34岁，兼职教育者，左二）便在今年5月成立亲子资讯平台The Five Magic Beans。

“我们希望能透过平台与更多父母一起揭秘本地适合亲子游的隐藏旅游宝地。”

受孩子们启发，黎威杰改编了今年国庆主题曲并制作音乐视频，记录孩子们游玩新加坡的旅程。目前，已有200名网友在面簿分享该视频。

改编歌词与音乐视频的搭配形成一种诙谐且愉快的风格，呈现新加坡鲜为人知的一面。视频中穿插五名孩子探索新加坡隐秘角落的旅程，包括实拉蓬堡垒（Fort Serapong）、继祥地堡（Kay Siang bunkers）和岌巴山蓄水池（Keppel Hill Reservoir）。

The Five Magic Beans目前正紧锣密鼓地筹备网页，预计最迟于今年10月份推出。

黎威杰说：“我们希望平台不仅可以为本地父母服务，也可以与外国游客分享如何体验本地的‘宝藏’景点。”