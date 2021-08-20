获宗乡总会奖学金 五学子赴中国深造 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年8月20日 5:00 AM 2021年度宗乡总会奖学金得主叶婷（左起）、王韵洁、陈醇霖和朱逸轩，将到中国顶尖大学深造。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 五名优秀学子获新加坡宗乡会馆联合总会奖学金赴中国顶尖大学深造，其中一人是华文媒体集团属下联合学生通讯员俱乐部主席。宗乡总会自2011年起颁发奖学金，旨在为我国培育双语双文化人才，成功申请者每人每学年可获得1万5000元的奖学金。今年的宗乡总会奖学金得主分别为华侨中学（高中部）的朱逸轩和丛雨晴、诺雅初级学院的王韵洁和陈醇霖，以及立化中学（高中部）的叶婷。他们将赴中国清华大学、北京大学和复旦大学攻读本科学位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡宗乡会馆联合总会 陈奕福 宗乡总会奖学金 非礼案获判无罪后首次受访 麻醉疼痛专科医生尝尽痛楚冷暖 大熊猫嘉嘉初为人母 照顾宝宝细心体贴