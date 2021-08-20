获宗乡总会奖学金 五学子赴中国深造

五名优秀学子获新加坡宗乡会馆联合总会奖学金赴中国顶尖大学深造，其中一人是华文媒体集团属下联合学生通讯员俱乐部主席。

宗乡总会自2011年起颁发奖学金，旨在为我国培育双语双文化人才，成功申请者每人每学年可获得1万5000元的奖学金。今年的宗乡总会奖学金得主分别为华侨中学（高中部）的朱逸轩和丛雨晴、诺雅初级学院的王韵洁和陈醇霖，以及立化中学（高中部）的叶婷。他们将赴中国清华大学、北京大学和复旦大学攻读本科学位。