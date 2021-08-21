身为“青年自然管家” 为保护大自然生态出力

新加坡高度都市化，要如何在城市建设时保护自然生态，国人又如何做到与野生动物如猴子、山猪、鸽子等和平共处？ 这些都是在“群策群力，共创未来，越战越勇”（Singapore Together Emerging Stronger Conversations）对话会上提出的课题。这促使一些青年加入国家公园局的“青年自然管家计划” （Youth Stewards for Nature），以行动参与，要将狮城塑造成大自然里的城市。

两女大学毕业 成为“连道大使”

袁慧融过去很少使用连道，参与青年自然管家计划让她发现公园连道有多美丽。（图／受访者提供）

今年初以来，袁慧融（23岁）和张恩奇（23岁）这两位好朋友，三天两头就往公园连道（Park Connector Network）跑。她们有职责在身，要发掘不同连道的奥秘和美丽，以吸引更多人去。

袁慧融坦言，过去她很少使用连道，但参与青年自然管家计划后，她才发现本地的公园连道有多方便，有多美丽。但除了热门连道如铁道走廊、白沙与东海岸公园连道等之外，一些连道的使用率却不高，让她们感到很可惜。

她们希望让更多人看到公园连道的美，看到不同连道的不同的景观和生态。于是，她们先到不同的连道实地考察，然后袁慧融“专攻”罗尼自然连道，张恩奇则专注南北越岛连道。

探讨如何吸引公众 计划设主题路线

张恩奇到不同连道实地考察，希望通过社交媒体宣传连道的便利和美丽。（图／受访者提供）

据了解，两名女生及其五名组员参加计划后，先接受公园局的两天密集课程，学习如何收集、处理及分析数据，然后在公园局职员的指导和建议下，分头进行各自的项目。两名女生负责在宣传手法下功夫，其他组员则要想办法鼓励公众多在连道逗留。

袁慧融说：“小组初步讨论后认为，觉得自然连道有不少东西看，比如有不同的花草树木、野生动物和鸟儿。如果只是匆匆而过，就错失了观察自然生态的机会。”

小组因此计划通过主题活动，比如“精灵宝可梦”主题（Pokemon）游戏、季节性的连道路线，甚至是连道美食路线，吸引公众多利用连道，并停留更长的时间。

张恩奇说：“我们发现，年轻人比较少使用自然连道，要吸引他们的话，可以多利用时下盛行的社交媒体，上载能凸显连道美丽风景的照片、影像和贴文，引起话题。”

此外，热门连道人潮多，出现空间使用的摩擦问题，两名女生希望通过热门社交媒体鼓励人们多利用连道的同时，也能友善教育公众连道的礼仪。

小组将在8月间完成各种构思，呈交给公园局探讨采纳和落实的可能。

协助辨树种树 爱上绿化工作

袁慧融支持绿化活动，曾参与植树和照料路边树木的义务工作。（图／受访者提供）

袁慧融毕业自南洋理工大学地球科学与环境系。她在大学三年级时曾到公园局实习，参与“百万树木运动”（OneMillionTrees Movement），协助把街头的大小树木资料输入互动地图，也曾经协助公园局的工作人员照料大街小巷的树木。

目前在一间公司当环境顾问的袁慧融说，这些实习和义务工作，让她爱上绿化工作，她加入青年自然管家计划，希望能持续做出贡献。

她笑说：“现在我变成连道常客，单单是连道的绿意就让我松弛身心，我才发现过去错失了很多！”

张恩奇也是南大学毕业生，修读都市规划及政策相关的硕士课程。她说，她在公园和连道发掘了很多新鲜的事物，比如有人绕着树打气功，进行“八卦”运动，她觉得很新奇，慧融也教她辨认很多不同树木的名字。

喂食野生动物 会破坏生态平衡

很多人都质疑新加坡的自然保育工作，激发陈柔珉保护自然生态的决心。（图／受访者提供）

本地罕见的“黑白猴子”、由新加坡开埠者莱佛士于1822年发现并命名的印度尼西亚叶猴（Raffles' Banded Langur），因为新加坡急速都市化，生存受到威胁。

这样的新闻让中学地理教师陈柔珉（27岁）留下深刻印象，也让他深感遗憾。他希望新加坡在积极建设的同时，也能平衡自然保育工作。

毕业自新加坡国立大学地理系的陈柔珉，去年5月间加入青年自然管家计划，要让公众对野生动物更抱有负责任的态度和行为，这样人类与野生动物之间就能和平共处，更能维持新加坡的生物多样性。

他举例说：“很多人担心野生动物不够东西吃，他们喂鸽、猴子或山猪是出于好意，却不知道这等于是在教动物，有人的地方就有食物，以致它们袭击人类以觅食。这不但让它们失去在大自然里觅食的本能，也和人类形成对立。”

他指出，野生动物无法分辨食物和非食品，比如塑料袋或塑料球，它们可能会误吞这类非食品而送命。因此，他将与社群的一些青年团体合作，在一些社区活动上友好提醒人们不要喂食野生动物。

培训青年成向导

陈柔珉（红衣者）是自然向导，给参与步行团的公众讲解自然生态。（图／受访者提供）

陈柔珉在大学的假期时，曾到国家公园局实习两个月，协助濒临绝种生物的保育工作。此外，他也是义务自然向导，曾带团到汤申路上段的自然连道，讲解生态环境和生物多样性。

这些活动因为疫情而暂停，但他并没有放弃。他通过网上工作坊，义务指导及培训青年成为自然生态向导。

“我希望协助培育更多年轻人成为自然向导，让他们与更多人分享本地丰富而多彩的动植物生态环境，也从中加强年轻一代对本地大自然和生物多样性的意识。”

动员青年与社区集思广益

国家公园局的青年与大自然计划（Youth@SGNature）推出“青年自然管家计划”，鼓励更多年轻人参与绿化活动，提高对本地生物多样性的理解。

这个计划也是26个新加坡群策群力行动联盟（Singapore Together Alliances for Action，简称行动联盟）中的其中一个。它整理出17个与都市绿化和生物多样性有关的课题，动员青年集思广益，制定解决方案。

参与计划的青年在公园局职员的引导下，从今年1月起展开6个月的行动。目前有超过80名青年组成18个小组，在20多名公园局职员导师的带领下进行工作。在过程中，他们与社区人士和群体交流及合作，共同落实提议。他们要协助解决的绿化和生态课题包括：

教育公众如何与野生动物共处与进行负责任的接触

通过“百万树木运动”，与社区共同设计绿化空间，进行种植树木等活动与协助监测生物多样性

为乐龄和特需人士主办及协调疗愈性的园艺活动

你也能参与 做出贡献

【本文由文化、社区及青年部呈献】