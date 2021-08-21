王乙康：没贸然开放也没封闭 新加坡防疫走中庸路线

在与冠病战斗的过程中，新加坡走的是防疫的中庸路线，卫生部长王乙康指出，我国既没有贸然开放，也没有封闭起来，社交限制虽然造成了许多不便，但人们大致上还能正常生活。

冠病疫情暴发时，一些国家和地区采取非常严格的边境管控措施来压低染病人数，但人们对频密的封锁及旅游禁令感到厌烦；另一些国家的人民在享受更多自由的同时，却付出了疫情大规模暴发推高死亡人数的代价。

王乙康昨天在欧洲商会闭门对话上强调，本地医院未曾不堪重负，死亡率也相对较低。不过，我们的边境管控措施相当严格，本土病例激增时还会进一步收紧。

他说，面对冠病疫情，新加坡选择吞下苦药，以保障国家的安全。

“如果我们鲁莽地开放，那就不再是新加坡了，人们在疫情中的体验就会和纽约或者伦敦的相似，那他们会想要离开这里，而不是要求返回。”

王乙康相信这样的防疫方式是正确而且慎重的。“人们并不因为我们对任何事情都采取放任自流的态度而珍爱新加坡，公共卫生更不能随便。”

冠病疫情凸显了新加坡必须接入全球市场的基本现实，我国会继续向世界开放，也会欢迎、促进以及保护外国投资，通过引进外国人才来填补本地的缺口，以及扩大自由贸易协定网络。

王乙康说，新加坡的价值在于良好的治理，任何事物都能正常运转，而且国家安全稳定。“更重要的是，我们照顾到新加坡的每一个人，就算在疫情当下也是如此。”

本地人口虽然没有面对严重的感染风险以及死亡威胁，但为数甚多的人们依然决定接种疫苗。王乙康认为，这是因为人与人之间以及人民与政府之间存在着强有力的互信，而这种信任并不是凭空而来的。

“它来自政府行动的一致性、对新加坡的局限性的认识、长远的目光，以及保持新加坡安稳的强烈使命感。”