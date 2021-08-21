黄循财：我国治理方式以及 社会团结是吸引外资因素

去年的经商环境虽然非常糟糕，不过新加坡却吸引了超过170亿元的投资，是10年来最多的一次。新加坡治理国家的方式、人民如何在逆境中团结一致突破难关，这些都让海外企业有信心把投资带到我国。

冠病疫情严重限制了国际通行，进而折损了新加坡作为区域枢纽的优势，财政部长黄循财在接受英国广播公司（BBC）访问时针对这一点做出回应，并指出企业在选择投资地点时有其他更为根本的考量。

黄循财说：“他们重视的是我们怎么处理疫情，知道新加坡社会中存在着某种团结的精神，人民会齐心协力克服危机，这些因素给予企业信心让他们愿意投资我们。这些都不是理所当然的，所以我们会继续改进，让新加坡在未来更具吸引力。”

他认为，疫情终究会过去，旅游限制只是暂时的，外国企业看到了我国的优点，除了去年的投资，今年应该也会继续有不错的投资流入本地。

我国去年吸引了172亿元的固定资产投资，其中以电子业和化工业投资最多，占整体的六成。

疫情冲击下

各国都须调整人才政策

这段访谈于昨天播出，由英国广播公司记者凯蒂西尔弗（Katie Silver）主持。黄循财是领导抗疫跨部门工作小组的其中一位部长。

除了讨论新加坡的竞争力外，主持人也以外国人的角度出发，并引述李显龙总理今年国庆献词中提到的“断层线”，询问黄循财新加坡是否会继续对引进外来人才保持开放态度。

李总理在献词中指出，疫情给社会带来压力，其中一个须要解决的是新加坡人面对外籍员工竞争所产生的焦虑情绪。

就此，黄循财认为，疫情确实让大家更加关注就业机会和待遇不平等的问题，各国政府都须安抚人民的情绪，新加坡也不例外。所以我国会调整政策，以便让公众更相信全球化和支持开放经济，以及加强社会凝聚力。

至于出入境限制，他解释，新加坡从未禁止外国人到本地，只是在去年病毒阻断措施期间，以及今年5月至7月本地疫情升温时缩减入境人数，以降低输入冠病病例的风险，因此拉长了外国人等候入境的时间。

“我希望大家明白这些都是暂时性的措施。首先，对于那些想要出入境的人来说这很痛苦，这我们完全理解，但是为了应对危机，这些措施是必要的。第二，应宏观地看待我们在疫情期间如何对待所有在新加坡的人，无论是本地人或外国人。我们为每个人接种冠病疫苗，让所有人都获得保护。”

李总理将在本月29日发表国庆群众大会演说，预计他到时会谈到如何协助低薪工人，以及确保企业采取公平的雇佣方式，好让新加坡雇员和外籍专业人士能在职场上相辅相成。