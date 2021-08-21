遭尾随车猛撞翻覆 轿车女司机困车座

布莱德路惊险车祸，白色轿车从停车场驶入大路时，不知何故被尾随而来的黑色汽车猛撞后翻转，女司机受困在四轮朝天的车内动弹不得，民防到场花了30分钟救人。

这起车祸发生在昨天（20日）晚上约10时50分，地点在布莱德路朝往罗尼路方向的路段。

记者赶到现场时，看见一辆白色汽车翻覆在路中央，车门严重损毁，附近散落着不少玻璃碎片。停在白色汽车后放的黑色轿车，车头损毁，左边车灯破裂。

新加坡报业控股保安人员丹尼尔（47岁）说，白色汽车从报业中心离开，左转入布莱德路后，不知何故遭后面驶来的黑色汽车撞上，冲击力导致白色汽车在路中央翻覆，女司机被困在车中。

救护人员尚未赶到现场时，有路人在上前尝试救出女司机，但无奈车门因强烈的撞击力已凹陷无法打开。在一旁尝试救人的陈先生说，他和女友骑脚踏车经过时车祸已经发生，两人见状赶紧上前查看。

“我们发现一名女子受困车中，便上前帮忙，同时立刻报警。我们尝试打开车门时，听到女司机的呻吟声，但听不清楚她在说什么。”

民防人员赶到现场后，花了约30分钟把车门锯开，救出受困车座的女司机，救护人员随后把女司机抬上救护车送往医院救治。

在等待救护人员抵达的当儿，一名年轻男子在一旁极为熟练地提供协助，并透过车窗检查女司机的伤势。陈先生猜测说：“他应该是一名救护人员，他一直都很冷静，也很清楚应该要做什么。”

年轻男子在救护人员抵达现场时，熟练地帮忙打开担架，进行救援工作，在一旁提供协助直到女司机被送院后才离开。

民防部队受询时证实，昨晚10时55分接获车祸的通报，民防人员利用液压救援工具把受困于翻覆车辆中的司机救出。63岁的女司机随后被送往陈笃生医院治疗。

完整报道，请翻阅2021年8月21日的《联合晚报》。