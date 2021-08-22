如何提升低收入工友的生活？

要全面提升低收入工友的生活质量，需要群策群力。

冠病疫情让国人了解到低收入工友的重要性。他们为社会提供各项必要的服务，也为国人的生活带来了各种便利。除了提升低收入工友的技能和增加他们的收入以外，我们还能做些什么呢？从方方面面设想，还有没有其它方法可以改善低收入工友的生活？社区组织又能如何携手做出改变？

“群策群力，共创未来”运动已迈入第三个年头，鼓励全体国人与政府和彼此携手合作，共同打造我们的未来。其中一项议题便是帮助低收入工友。

自“低收入工友行动联盟”（Alliance for Action for Lower-Wage Workers）于今年3月成立以来，行动联盟成员与来自不同社区组织的人士，一直探讨各个提升低收入工友生活质量的倡议。

问早报（你来问，我来答）

低收入工友的定义是什么？他们在哪些领域工作？

在全职劳动居民中，低收入工友的月入（扣除雇主缴纳的公积金）处在最低的20%。我国的低收入工友大多从事清洁行业和保安行业等工作。

目前为止，低收入工友行动联盟做了哪些事以帮助低收入工友？

自低收入工友行动联盟成立以来，50多名成员花了数月的时间接触低收入工友，并拟出能提高低收入工友福利的方案。这些方案包括：

一项旨在鼓励消费者为商品和服务支付更高价格，以为低收入工友展现支持的数码宣传项目

一个帮助企业变得更具道德意识的微型网站

一个让青少年参与的设计项目，为在校园工作的低收入工友打造休息区

一份收录了如何为低收入工友在购物中心内打造休息区的指南

一个让志愿者与低收入工友用餐的社区项目。通过此项目，志愿者能了解工友的生活和需求，并为他们提供工作机会和技能方面的援助

一项鼓励国人进一步认识必要服务工友的社区宣传活动。通过这项活动，国人能对他们的付出表达感谢

一项让年轻学生通过低收入工友的工作体验视频而建立同理心的倡议

配合公共和私人领域伙伴，人力部将与行动联盟的成员一起进一步发展这些项目，并探索新的合作机会。

雇主要如何照顾所雇用的低收入工友的福利？

雇主可以申请关怀员工津贴（Workcare Grant），以获得高达8000元的资金，用于为外包员工提供或改善休息区。外包员工包括保安人员、清洁人员和园林工人等，其中许多是低收入工友。

这些工友通常在外包地点工作，而这些地点不一定设有适当的休息区。

渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）也确保雇主向低收入工友支付渐进式薪金，并提供培训，为工友规划职业发展道路，以让工友的薪金和生产力平行增长。

行动联盟的倡议如何在政府努力推行的基础之上，进一步提升低收入工友的生活质量？

提升低收入工友的生活质量需要社会各方的努力，包括政府、雇主、工会和国人的支持。

低收入工友行动联盟展现了国人团结一心的可能性。让我们一起建立一个更亲切、包容的新加坡！

想为提升低收入工友的生活质量出一份力吗？上网go.gov.sg/afa-lww以了解关于低收入工友行动联盟的更多信息。

若要了解关于群策群力行动联盟的更多信息，可上网www.sg查询。

【本文由文化、社区及青年部呈献】