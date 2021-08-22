齐心展坚毅 同欢向前行

为了能在更安全的环境中举行国庆庆典，今年的表演是新加坡独立56年以来首次延期，不过大家没有因为这突如其来的改变而却步。要在疫情当下举办大型活动，传统能打破，意志绝不能被击垮。

舞台上的表演者少了，台下没有座无虚席的场面，昨天不是8月9日，不过我们仍旧圆满地为新加坡办了场生日会。一场再难也要把它办好的生日会。

每年国庆庆典结束后，工作团队紧接着就得为下一场庆典做准备。今年表演的策划工作早在去年8月就已开始，但是过去一年来冠病疫情让人捉摸不定，为了配合随时可能调整的防疫措施，团队构思了多个不同的表演形式。

昨晚（8月21日），呈现在大家眼前的是一场让人能在家观赏的视觉盛宴。

表演中有这么一幕，滨海湾浮动舞台上的表演者举着五颗闪烁的星星，家庭观众随即从电视荧幕上看到星星在夜空中飞舞。今年的演出首次结合了扩增实境特效，让在家的观众能有双重体验，也第一次同时呈现三首国庆原创歌曲。

“齐心协力，坚毅前行”是这一次国庆庆典的主题。定下这个主题的时候，庆典筹委会和新加坡人或许都没料到，它不单是个口号，更是大家不久后必须拿出来克服困难的勇气和精神。

为了能在更安全的环境中举行庆典，今年的表演延迟至8月21日，这是新加坡独立56年以来首次延期，不过大家没有因为这突如其来的改变而却步。要在疫情当下举办大型活动，传统能打破，意志绝不能被击垮。

表演创意总监巫俊锋昨天在社交媒体上分享团队如何克服接踵而来的挑战。

他说：“我记得当政府第一次宣布进入高警戒解封第二阶段时，一切都充满不确定性。今年的彩排次数原本就已大大减少，进一步收紧限制后，连这也办不到了。我们因此决定重新编排演出，加入卫星地点，让编舞者和表演者可以通过视讯练习，赶上他们项目的彩排。”

表演者未能同台仍协力演出 东奥选手亮相体现逐梦韧性

约600名表演者昨晚在浮动舞台上载歌载舞，大银幕上则同时播放其他来自人民协会、新加坡交响乐团和新加坡智障人士福利促进会等机构的表演者，以及参与学生预先在四个卫星地点和录影棚内录制的演出。

大家虽不能同台，但是通过新的表演形式，也能展现出百折不挠的精神。

同样的韧性也在我国运动健儿身上充分体现，13名代表新加坡出征东京奥运的选手昨晚在第四幕表演中亮相。他们为了梦想勇往直前，为了站上世界的舞台努力不懈。

配合防疫规定，原本可以容纳2万多名观众的场地昨天只迎来1000名已完成疫苗接种的观众，除了政要和国会议员，受邀出席的还有各领域的前线人员和社区义工。

昨晚8时13分，烟火映衬着夜空为表演画下句点。璀璨的火花既为新加坡人的努力绽放，也让这场疫情中的典礼没有缺憾。