淡滨尼天地演唱会 千人同观赏不忘防疫

淡滨尼天地昨晚（8月21日）迎来约1000人出席久违的大型演唱会，尽管出席者都完成冠病疫苗接种，防疫措施仍未松懈，大家都须戴着口罩，隔席而坐，在欢乐的氛围中多了克制。

本地三天前放宽大型活动的防疫条例，只要与会者都完成接种，便允许最多1000人出席。在淡滨尼天地体育场举办的免费演唱会，相信是条例放宽后规模最大的社区活动之一。

《联合早报》记者昨晚走访演唱会现场发现，观众席只允许两个人坐在一起，每一对观众之间得隔开两个座位。

观众入场前须向工作人员出示接种证明，未接种者则须出示抗原快速检测证明。入场后，他们得坐在指定的座位上，不得随意走动或与其他观众互动，也不能吃东西。

这场为时一小时半的演唱会包括中文流行音乐、摇滚音乐与宝莱坞音乐表演。

由人民协会管理的淡滨尼天地发言人说，希望能通过这场演唱会促进民众之间的联系，同时鼓励未接种的人尽早接种。无法到现场的人还是能在淡滨尼天地的面簿专页上观看直播。

阿丽雅（19岁，学生）的父亲昨晚在演唱会上弹奏贝斯，她特地前去捧场。

民众担心受感染 场外眺望凑热闹

她接受《联合早报》访问时不讳言，要不是为了支持父亲，她不会冒然出席千人演唱会。“虽然座位隔开，但这么多人聚在一个场地，还是有传染风险，而且接种了疫苗也不代表万无一失。”

覃业喜（60岁，退休）虽然已完成接种，但昨晚只在体育场外眺望场内，在远处凑热闹。

她同样指出，接种疫苗后仍有可能感染病毒，还是小心为妙。“场内人很多，所以我没进去。我还得照顾孙子，不能受感染。”

亚蒂拉祖拉（40岁，软件工程师）久未出席大型活动，趁着自己完成疫苗接种，决定带着两个孩子到现场感受气氛。虽然妻子已注射第二剂疫苗但还未过14天，不算完成接种，因此没有同行。

不过，在尽量回归正常生活的同时，他说：“我觉得生活还未恢复正常，人们都在担心第三波疫情什么时候会暴发。”