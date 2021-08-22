9月学校假期游轮几近客满

来临的9月学校假期，消费者对游轮配套反应热烈，航程几乎客满；提供度宅假配套的受访酒店也说，接获更多询问和预定。这些旅游业者也对年终假期的预订情况表示乐观。

虽然我国逐步重开边境，但不少国家和地区仍要求访客隔离，出国依然不是简单的事，从现在到年底，估计会有不少家庭选择留在本地度宅假或搭游轮。

来临的9月学校假期，消费者对游轮配套反应热烈，航程几乎客满；提供度宅假配套的受访酒店也说，接获更多询问和预定。这些旅游业者也对年终假期的预订情况表示乐观。

星梦邮轮总裁吴明发答复《联合早报》询问时说，游轮载客量自本月19日起增加至50％后，公司收到的预订与询问也跟着增加，8月份的大部分航次已客满，9月份的预订情况良好，学校假期的航次几乎售罄。

吴明发说：“从目前和去年同期的趋势来看，我们对年终的持续强劲增长非常乐观，尤其是学校假期和年终佳节期间。”

因为出国旅游的选项目前仍然有限，因此越来越多人对搭乘游轮保持开放心态，并将游轮当成度宅假的首选之一。“搭乘游轮为乘客提供一种独特的体验，也让国人有出国旅游的感觉，让许多人感到兴奋。”

皇家加勒比国际游轮亚太董事经理史蒂芬（Angie Stephen）透露，9月份的预订情况良好，9月学校假期的星期一，航次反应热烈，星期四的航次更几乎售完。

对年终假期预订情况 酒店业者都相当乐观

精品酒店那欧米酒店（Naumi Hotel）总经理维里考尔指出，9月学校假期那一周，酒店入住率增加了三成。

她也对今年年终假期的酒店预订情况表示乐观，预计12月的入住率将达到80％至90％，圣诞节和元旦还会客满。

“我们预计12月会非常忙碌，因为国人与本地居民目前还无法确定国外旅行的可能性。因此，到我们这样的豪华精品酒店度过年终假期，看来是一个相当受欢迎的选择。”

拥有六家酒店的千禧国际酒店集团（Millennium Hotels and Resorts）受询时说，自防疫措施本月起进一步放宽以来，人们对学校假期期间的询问和预订便逐渐增加。不过，9月学校假期比年终假期短，也接近学校年终考试，想在这段期间度宅假的人不多。

“我们预计，消费者的兴趣和需求接下来几周会增加，主要是现在许多人还不确定安全管理措施是否会有更多变化。”

发言人也说，在疫情笼罩下，消费者对旅行的渴望并没有减少，预计今年年终假期的预订量会激增。另外，“重新探索新加坡”旅游消费券计划延长到今年底，有好些人还未使用，到酒店度宅假相信会是他们的首选。