布莱德路惊险车祸 车遭酒驾司机猛撞翻覆 女子困车内30分钟获救

布莱德路前晚发生一起惊险车祸，一辆白色轿车从新加坡报业中心驶出大路后，不知何故被尾随而来的黑色汽车猛撞而翻转，女驾驶受困在四轮朝天的车内动弹不得，民防人员到场花了30分钟救人，黑色汽车男驾驶因涉嫌酒驾被捕。

新加坡警察部队受询时证实，本月20日晚10时50分接获通报，指布莱德路往罗尼路方向路段发生车祸，63岁女驾驶者在清醒状态下被送院，46岁男驾驶者因涉嫌酒驾被逮捕，目前调查仍在进行中。

《联合早报》记者在车祸现场发现，白色轿车翻覆在路中央，右边车门严重损毁，附近散落不少碎片。停在轿车后方不远处的黑色轿车的车头损毁，左边车灯破裂。

新加坡报业控股保安人员丹尼尔（47岁）受访时说，当时白色轿车从报业中心离开，左转入布莱德路后，不知何故遭后面驶来的黑色汽车撞上，冲击力导致白色汽车在路中央翻覆，女子被困车中。

救护人员赶到前，有路人上前尝试救出女司机，无奈车门被强烈撞击而凹陷无法打开。

尝试救人的陈先生说，他和女友骑脚踏车经过现场发现车祸，立刻报警，过后尝试打开车门救人不果，但听到对方在痛苦呻吟。

民防人员赶到现场后将车门锯开，顺利救出女子，救护人员把她抬上救护车送往医院救治。据悉，女子是新加坡报业控股的职员，她目前情况稳定，正在留医观察。

陈先生也说，黑色轿车的男驾驶在车祸后在路旁大声叫嚷，情绪十分激动，身上似乎散发浓浓的酒味。他过后接受警方的问话，并在现场进行酒测，接着被带上警车载走。

民防部队受询时证实，救护人员抵达时发现女驾驶被困在车内，利用液压救援工具将她救出，过后送往陈笃生医院治疗。