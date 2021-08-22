地铁站溜板屡劝不听 SMRT职员推撞滑板少年

少年和友人在新达城正门前地铁站出入口的阶梯玩滑板，任凭地铁站职员怎么劝说都不听，还照玩不误。职员被指为阻止对方，冲上前一把推开少年，导致少年踉跄往后退，目前警察已经介入调查。

SMRT道歉 有关职员已停职

SMRT过后也在社交媒体发贴文表示，为职员的“过度反应”的行为而道歉，并指有关职员已经被公司停职。

这起事件发生在星期五（20日）晚上约10时30分，地点在新达城门口前的环线滨海中心站（Esplanade）出入口。

有关事故的多则视频昨天突然在社交媒体上流传，根据其中一则视频，可见到三名少年当时正在该地铁站出入口前玩滑板。

三人轮流耍特技，从出入口附近的人行道滑行一段距离后，“耍帅”冲下有五六个梯阶的楼梯。其中身穿黑衣和绿衣的少年尝试这个特技时都安全落地，但一名身穿橘色外套的少年却连续尝试好几次都不成功。

另一个视频则显示，当穿着橘色外套的少年再一次从人行道滑下阶梯时，可见一名穿着黑色制服的保安望向他，相信他们的行为已惊动保安介入。

此时少年准备跃下阶梯，突然一名穿着红色外套的男子冲过来，出手推向少年，结果导致少年从滑板上跌了下来，脚步踉跄往后退。据知推人的男子是一名SMRT职员。

针对事件，SMRT昨晚8时在面簿上贴文，为职员“过度反应”的行为向公众道歉。

贴文指出，当天晚上约10时25分，该名职员看到一人在地铁站内滑板，为了其他乘客安全，职员上前劝说。当看到少年要跳下楼梯时，职员才冲上前阻止。

SMRT也说，该名职员已经被停职，目前正在协助调查。

警方受询时证实，一名36岁的男子正在协助警方调查这起刑事武力的案件。

完整报道，请翻阅2021年8月22日《联合晚报》。