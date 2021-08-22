莽父疑发怒 反锁两幼儿

34岁男子不知何故大发脾气，气急败坏地将自己和8岁以及6岁的孩子反锁房间内，更扬言会伤害自己与他们，结果惊动警方到场。当局跟他交涉5个小时后，警方入屋将男子逮捕，所幸无人受伤。

这起事故发生在星期五（20日）傍晚约6时45分，地点在文礼道第218A座组屋的住家单位。

有读者昨日才拨打本报热线爆料，指上述组屋事发时有一名男子反锁房内，结果引得警方和民防人员都到场。

要求匿名的他提供视频，从视频中可看见民防人员当时在事发单位的上下两层楼的窗外撒出救生网，以防万一。

据他所说，男子当时情绪激动地将自己和孩子反锁在卧室内。现场也传出，怀疑男子是因为与妻子争吵才引发事件。

警方受询时证实上述事故，指当局接获投报后赶到现场，一名34岁的男子将自己反锁卧房内，房里当时还有他的6岁和8岁的孩子。男子曾扬言会伤害自己和孩子。

警方当时出动谈判专家到场支援。为了确保男子的安全，民防部队也到场支援。民防发言人说，当局晚上8时50分接获通知后到场，并已在现场撒网以及设好气垫，灾难拯救队人员也已经就绪。

晚上约11时40分，警方成功入屋，并在刑事恐吓的罪名下逮捕该名男子。所幸无人在事件中受伤。调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年8月22日《联合晚报》。