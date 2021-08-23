曾参与抗疫两本地医生 获颁切维宁奖学金赴英深造

英国驻新加坡最高专员公署颁发2021年度切维宁奖学金（Chevening Scholarship），其中两名医生去年加入抗疫行列，为对抗疫情做出贡献。

切维宁奖学金由英国政府颁发，全额资助奖学金得主到英国攻读长达一年的硕士学位。

奖学金得主之一的陈诗恩医生（32岁）是国家传染病中心和陈笃生医院的副顾问兼传染病内科医师，疫情期间也担任人力部属下专门照顾客工群体“保障、关怀与接触小组”（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）的医疗顾问。