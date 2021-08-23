曾参与抗疫两本地医生 获颁切维宁奖学金赴英深造 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 发布 / 2021年8月23日 5:04 AM 英国驻新加坡最高专员欧文（Kara Owen，前排中）与2021年切维宁奖学金得主陈诗恩（前排左一）、张凯翔（前排右一）、道菲（后排左）和张畯翔（后排右）于专员官邸伊甸堂合照。（英国驻新加坡最高专员公署提供） 字体大小: 小 中 大 英国驻新加坡最高专员公署颁发2021年度切维宁奖学金（Chevening Scholarship），其中两名医生去年加入抗疫行列，为对抗疫情做出贡献。切维宁奖学金由英国政府颁发，全额资助奖学金得主到英国攻读长达一年的硕士学位。奖学金得主之一的陈诗恩医生（32岁）是国家传染病中心和陈笃生医院的副顾问兼传染病内科医师，疫情期间也担任人力部属下专门照顾客工群体“保障、关怀与接触小组”（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）的医疗顾问。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 切维宁奖学金 Chevening Scholarship 健康自理援助计划下获资助 逾360名慢性病患半价购得检测仪 一碗粥一份心