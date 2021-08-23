曾参与抗疫两本地医生 获颁切维宁奖学金赴英深造

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来自 / 联合早报

文 /
陈雅恩

发布 / 2021年8月23日 5:04 AM

英国驻新加坡最高专员欧文（Kara Owen，前排中）与2021年切维宁奖学金得主陈诗恩（前排左一）、张凯翔（前排右一）、道菲（后排左）和张畯翔（后排右）于专员官邸伊甸堂合照。（英国驻新加坡最高专员公署提供）
英国驻新加坡最高专员欧文（Kara Owen，前排中）与2021年切维宁奖学金得主陈诗恩（前排左一）、张凯翔（前排右一）、道菲（后排左）和张畯翔（后排右）于专员官邸伊甸堂合照。（英国驻新加坡最高专员公署提供）

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英国驻新加坡最高专员公署颁发2021年度切维宁奖学金（Chevening Scholarship），其中两名医生去年加入抗疫行列，为对抗疫情做出贡献。

切维宁奖学金由英国政府颁发，全额资助奖学金得主到英国攻读长达一年的硕士学位。

奖学金得主之一的陈诗恩医生（32岁）是国家传染病中心和陈笃生医院的副顾问兼传染病内科医师，疫情期间也担任人力部属下专门照顾客工群体“保障、关怀与接触小组”（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）的医疗顾问。

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