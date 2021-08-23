健康自理援助计划下获资助 逾360名慢性病患半价购得检测仪

这项健康自理援助计划由新保集团基金旗下的家庭保健捐赠基金设立，旨在资助慢性疾病等患者购买自我检测仪，例如电子血压仪、血糖测量仪等，希望减轻他们的医疗负担，同时鼓励更多患者掌控自己的健康。

新加坡保健服务集团综合诊疗所去年第四季度推出健康自理援助计划，至今年5月已资助超过360名糖尿病和高血压患者以半价购买自我检测仪，助病患自行监测并管理病情。

这项健康自理援助计划（Self-Care Support Programme）由新保集团基金旗下的家庭保健捐赠基金设立，旨在资助慢性疾病等患者购买自我检测仪，希望减轻他们的医疗负担，同时也鼓励更多患者掌控自己的健康。

新保集团综合诊疗所在2018年至2020年照料逾7万3000名糖尿病患者和逾14万4000名高血压患者，这两组病患人数也逐渐增加，当中许多人患有超过一种慢性疾病。

因绝大部分的糖尿病与高血压患者一般不会出现症状，他们必须定期自我检测，才能有效控制病情。医生通过病患长期记录的病况起伏和变化，也能更准确地推断出根本问题。

不过，市场上售卖的血糖测量仪介于34元至45元，之后须填补的刺血针和测试纸等消耗品的售价则约18元5角；电子血压仪约77元。只有符合条件的病患可通过保健基金索回部分购买自我检测仪的费用，其余病患则得自付这些多余的医疗开销。

医生：自我监控同时推动病患为自己健康负责

巴西立综合诊疗所家庭医学顾问医生潘光恩也是健康自理援助计划主任。他说：“很多前来新保集团综合诊疗所看诊的慢性疾病患者享有可付得起的医疗护理，但一些病患也越来越担心经济问题。因此我们决定推出这项计划，帮患者应付购买自我检测仪约一半的费用。”

潘光恩认为，病患在自我监控时，因为有数据对应着生活上的变化，他们就能“亲眼目睹及感受”自己的努力能如何改善健康，这可推动他们为自己的健康负责。

去年第四季度推出的健康自理援助计划截至今年5月已资助有需患者购买290套电子血压仪和72套血糖检测仪，目前在寻找同有心人士或机构合作为计划筹款。

疫情当下，越来越多医疗保健提供者采用远程医疗，拥有自我检测仪可让病患更有效利用远程医疗服务，并且减少病患接受门诊的次数和出外感染冠病的风险。

林添详（68岁，退休者）于1997年进行定期体检时，被诊断患有糖尿病。他当时尝试改变生活方式，包括定期运动和注重饮食，但血糖始终不受控，最后必须服用药物。

“我的血糖指数一直起伏不定，我必须找方法管理病情。不过，我买不起血糖检测仪，因此没办法知道哪些食物导致病情恶化。”

考虑到林添详不符合现有经济援助计划的条件，新保集团综合诊疗所在今年1月介绍他加入健康自理援助计划，助他以半价购买血糖检测仪。

如今林添详可随时检查血糖指数，促使他在日常活动中也纳入运动，生活也变得更健康活跃。“我发现运动后，血糖会降到正常水平，因此我现在除了经常和妻子运动，也报名线上运动课程。”