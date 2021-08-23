阿嫲危站窗沿 民防滑绳救人

裕廊惊险一幕！74岁瘦小阿嫲不知何故爬出六楼住家厨房窗口，还呆立墙沿半小时，好在民防人员及时到场，从七楼滑绳到事发单位，顺利把阿嫲救进屋内。

这起事件发生在本月20日早上10时30分左右，地点在裕廊西岛景路第113座组屋。

根据在网上流传的一则视频，事发时，一名身材瘦小的阿嫲站在组屋单位窗外的墙沿，两名民防人员在单位内牢牢抓着阿嫲，不让她往下跌。

不久，一名灾难拯救队（DART）的人员从正上方单位滑绳下来，站在阿嫲面前。灾难拯救队人员轻轻抱起阿嫲后，组屋单位内的两名民防人员再把阿嫲抱进屋内。

记者今早走访现场了解情况，阿嫲邻居古女士（60岁，退休）受访时说，当时看到民防人员救人经过。

“我出门回来不久就看到好多民防人员在走廊上，回到家从窗外看到民防人员在救人，整个过程真的很吓人，只要稍有闪失，阿嫲就会往下掉。”

居民朱先生（70岁，退休）则看到阿嫲被民防人员送上救护车。“她在窗沿站大约半小时，获救离开时经过我家，还很冷静地跟挥手我说拜拜，看起来无大碍。”

记者找到阿嫲的女儿，但她拒绝受访。

民防部队受询时说，当天赶到现场时，在现场设安全气垫，两名民防人员从单位窗户抓住老妇，最后再由一名灾难拯救队人员帮忙救人。

警方当天也接获通知，发言人说，一名74岁的妇女在精神健康法令下被捕，她之后在清醒情况下送院。

无人在事件中受伤。

完整报道，请翻阅2021年8月23日《联合晚报》。

