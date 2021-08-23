安全距离大使被指骚扰女子 当局调查

安全距离大使被指没有保持“安全距离”！在工作中认识一名年轻女郎后，不断纠缠骚扰对方，女郎最终报警。

永续部企发局调查中

数名女性申诉遭安全距离大使和执法人员纠缠和骚扰，其中一人还报了警。永续部正在调查。

在餐馆里工作的伊莎贝（20岁）告诉《新报》，去年11月，一名安全距离大使帮她向餐馆里的一名顾客解释有关安全距离的条例。

据称，该名安全距离大使当时对伊莎贝说，她长得很漂亮，还问她几时休假，有没有男朋友等问题。不久后，对方还开始跟踪她。伊莎贝感到非常困扰，以致她最终前去报警备案。

伊莎贝在淡滨尼一家餐馆工作，她告诉《新报》，对方向她索取电话号码，也问她有没有Instagram户头，“他也问我有没有漂亮的朋友可以介绍给他。”

一个月后，伊莎贝终于把电话号码给了对方。“我非常后悔这么做，我应该拒绝他，或是给他一个假的号码来阻止他继续纠缠。”

据称，今年初，该名安全距离大使拍了伊莎贝的一张照片并传给她，“我吓坏了，告诉他不可以再拍我的照片！”

之后，对方还是继续在她外出去吃午餐的时候出现，与她搭讪。“今年四月间，我上厕所后走回餐馆时，看见他正朝我走过来，“我避免跟他有眼神接触，但是他追了上来，还阻挡我的去路。他弯下身子，面对面看着我说‘没有看到我啊？’，我感到很害怕。”

当天，伊莎贝立即去报警。警方证实接获投报。

永续发展与环境部说，当局接到针对安全距离大使或者执法人员的投诉后，会针对事件展开调查。

针对上述发生在淡滨尼的事件，新加坡企业发展局目前正在调查。完成调查后，当局会采取适当的行动处理。

完整报道，请翻阅2021年8月23日《联合晚报》。