在更多领域推进协作 新美提升合作加强双边关系

李总理和哈里斯副总统会面时，重申了新美长期又多方面的双边关系，并希望通过提升两国“合作平台谅解备忘录”等，进一步牢固双方伙伴关系。

新加坡和美国保持着牢固且持久的伙伴关系，随着双方接下来在经济、环境以及网络安全等领域展开新的合作，李显龙总理和哈里斯副总统希望这些具实质的成果能继续加强两国长期又多方面的双边关系。

哈里斯昨天（8月23日）上午10时到总统府参加欢迎活动，并分别与哈莉玛总统及李总理会面。两国高层代表团也举行会晤。

李总理过后在和哈里斯举行的联合记者会上说，新美双方进行了非常好的讨论，新加坡感谢美国在亚太地区，特别是东南亚一带所扮演的积极角色。双方也支持在本区域维持一个稳定、以规则为基础的国际秩序，让各国都能在和平的方式下竞争与合作，共同繁荣。

哈里斯则对新美长期稳固的友谊表示赞许，形容李总理是美国的老朋友，也是她的好些前任的朋友和咨询师。

李总理在回顾两国在经贸、防务以及区域事务的合作时指出，新加坡是首个和美国签订自由贸易协定的国家，两国享有很强的经贸合作。此外，美国70多年来在国防和安全方面为本区域发挥了重要的建设性作用。

李总理指出，新美在跨境问题上也有着密切的合作，其中包括恐怖主义、网络安全和反核扩散等领域。“新加坡是第一个向打击伊斯兰国恐怖组织的全球联盟贡献人员和配备的东南亚国家，美国也是新加坡新成立的多边反恐信息设施伙伴国，我们的情报和执法机构定期举行对话。”

新美今年建交55周年，双方将把过去签订的“合作平台谅解备忘录”提升为新的增长和创新伙伴关系。李总理说：“我们期待谅解备忘录的磋商早日完成，并且扩大在先进制造和数码领域的合作。”

哈里斯是拜登政府今年1月宣誓就职以来，出访新加坡的最高级别官员。一个月前，美国国防部长奥斯汀也对本区域进行访问。李总理说，“这强调了美国政府对本区域的承诺，也凸显了美国在东南亚的战略和经济利益。”

两位领导人昨天的会谈长达90分钟。哈里斯指出，她和李总理的谈话涵盖冠病疫情、全球卫生、气候危机以及网络安全，她期待能够和新加坡一起应对这些“新纪元”的问题及传统的课题，加深双边关系及合作伙伴关系。

哈里斯也说，冠病疫情对经济、家庭和劳动队伍造成了深远的影响，暴露了供应链的脆弱性。美国希望能够和区域伙伴合作应对这个问题。

她举例说，智能手机、笔记本电脑和汽车都需要半导体晶片，但如果全世界产量不足，美国的汽车工业，以及它背后的家庭和消费者就会受到影响。

“因此，我们和新加坡这样的合作伙伴一起加强供应链是非常关键的，它不只能够将货物送到需要的人手中，也可以让美国人继续工作，养家糊口……这也是为什么李总理和我同意针对两国如何合作加强本区域供应链的韧性展开对话。”

今天是哈里斯访问行程的最后一天，她今早将发表政策演说阐述合作伙伴关系对美国的重要性，以及重申对东南亚和印度太平洋区域的承诺。她也会与本地商界代表举行圆桌讨论会，下午将续程访问越南。