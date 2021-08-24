工商联合总会： 新美增长与创新伙伴关系 很符合我国公司业务利益 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月24日 5:00 AM 美国副总统哈里斯（左三）和她的代表团昨天到总统府和我国内阁代表会面，出席的美方代表包括副总统副国家安全顾问戈登（左一起，Phil Gordon）、美国驻新加坡大使馆代办曼苏尔（Rafik Mansour）、幕僚长弗卢努瓦（Tina Flournoy），以及国家安全委员会东亚和大洋洲事务高级主任卡根（Edgard D. Kagan）。李显龙总理（右三）带领的新方代表，包括财政部长黄循财（右一起）、国防部长黄永宏医生、国务资政兼安全事务统筹部长张志贤，以及外交部长维文医生。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 新加坡工商联合总会（SBF）执行总裁蓝一洋表示，总会欢迎新美两国建立增长与创新伙伴关系和气候伙伴关系。总会调查显示，本地有海外业务的公司当中，26％在美国有业务。他说，增长与创新伙伴关系的四个支柱，即数码经济、能源与环境科技、先进制造，以及保健，很符合我国公司的业务利益，并且我国公司可以从与美国公司建立的伙伴关系中获益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新美关系 商界反应 数码 83岁教舞蹈不言老