工商联合总会： 新美增长与创新伙伴关系 很符合我国公司业务利益

新加坡工商联合总会（SBF）执行总裁蓝一洋表示，总会欢迎新美两国建立增长与创新伙伴关系和气候伙伴关系。总会调查显示，本地有海外业务的公司当中，26％在美国有业务。

他说，增长与创新伙伴关系的四个支柱，即数码经济、能源与环境科技、先进制造，以及保健，很符合我国公司的业务利益，并且我国公司可以从与美国公司建立的伙伴关系中获益。