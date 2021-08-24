新加坡与重庆企业 签署九份谅解备忘录 进一步加强跨境数码合作

新加坡和重庆企业签署九份谅解备忘录，以进一步加强跨境数码合作，包括协助本地研发的人工智能眼疾诊断系统进军中国市场。

签约仪式在中新（重庆）国际互联网数据专用通道（IDC）发展论坛上，以现场直播连线的方式进行。其中，本地起步公司艾锐思（EyRIS）和中方企业欧若拉国际贸易将针对中国市场定制人工智能眼疾诊断系统，目标在未来12至18个月内以重庆为起点在中国各地普及化。