新加坡与重庆企业 签署九份谅解备忘录 进一步加强跨境数码合作 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年8月24日 5:00 AM 多家企业昨天在中新（重庆）国际互联网数据专用通道发展论坛上签署谅解备忘录。新方签约代表包括Tetmon总裁胡颖汉（前排左起）、Xjera Labs中国区总经理罗兮、浮游科技联合创始人李绍欢，以及艾锐思总裁黎德坚，由资讯通信媒体发展局副局长 （国际事务组）符祺霞（后排左起）、阿黛拉公司董事长陈展鹏、资媒局局长柳俊泓，以及新加坡科技工商协会执行董事张苑青见证。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 新加坡和重庆企业签署九份谅解备忘录，以进一步加强跨境数码合作，包括协助本地研发的人工智能眼疾诊断系统进军中国市场。签约仪式在中新（重庆）国际互联网数据专用通道（IDC）发展论坛上，以现场直播连线的方式进行。其中，本地起步公司艾锐思（EyRIS）和中方企业欧若拉国际贸易将针对中国市场定制人工智能眼疾诊断系统，目标在未来12至18个月内以重庆为起点在中国各地普及化。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 数码 83岁教舞蹈不言老