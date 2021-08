“骑行路线”和“拇指兵团”系列获认可 华文媒体集团夺亚洲数码媒体两银奖

zaobao.sg制作的“早报骑行私房路线”系列互动视频,荣获亚洲数码媒体奖最佳网络视频(含虚拟现实)类别银奖,专为小学生设计的“拇指兵团”系列动画则获得最佳受众参与奖银奖。

在疫情下不断推出资讯丰富且兼具趣味的创新内容,新加坡报业控股华文媒体集团的数码作品得到国际同行的高度肯定,在今年的亚洲数码媒体奖评选中荣获两项银奖。

世界报业和新闻出版总协会(WAN-IFRA)昨天(8月23日)公布年度亚洲数码媒体奖(Asian Digital Media Awards,简称ADMA)得奖名单,zaobao.sg制作的“早报骑行私房路线”系列互动视频荣获最佳网络视频(含虚拟现实)类别银奖,专为小学生设计的“拇指兵团”系列动画则获得最佳受众参与奖银奖。

华文媒体集团社长李慧玲说:“zaobao.sg在疫情期间仍制作出像早报骑行系列这样让读者有参与感且寓教于乐的数码内容,很高兴我们的努力再度获得认可”。

这个系列为读者设计了四条狮城骑行路线,通过互动地图、文字和视频等多种形式,带大家游览本地的人文与自然风景,其中四个解说视频在各数码平台上获得逾65万人次的观看。

系列的主要策划者、华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅表示,疫情期间无法出国旅游,很多人转而在岛国探索,发现美丽的人文风景就在身边。“这段期间,我们发现新加坡的公园连道做得很好,网络很密,非常适合骑车或徒步,于是计划做这个早报骑行系列。这次得奖提振了我们的信心,下来我们会构思和制作更多这类内容。”

报业控股共获两金四银成为今年大赢家

由小学生双周刊《大拇指》制作的七集双语科学动画“拇指兵团”通过主人翁大拇指的历险故事,让学生在体会自然科学的奥妙之余也能学习华语。配合动画,制作团队还设计了相应的练习活动,并与S.E.A海洋馆联合举办中英双语的线上深海探险工作坊。

李慧玲说:“我很欣慰看到我们的学生刊物利用动画来提升学习的趣味性,并且受到媒体界专业人士的肯定。”

亚洲数码媒体奖是一个年度奖项,旨在表扬通过数码媒体工具积极应对新闻消费变化的出版商。报业控股共获得两金四银,成为今年的大赢家。

《海峡时报》网站straitstimes.com荣获最佳新闻网站及移动服务金奖。为了让在疫情中无法出国旅游的读者也能好好利用自己的假期,《海峡时报》制作分享本地旅游好去处的视频系列“How To Not Waste Your Annual Leave”(如何不浪费年假),摘得最佳原生广告/品牌内容活动金奖。作品将与来自世界各地的金奖得主共同角逐WAN-IFRA全球数码媒体奖。

此外,《海峡时报》以过去175年的新闻头条来回顾新加坡发展的专题报道取得最佳数据可视化银奖。马来报《每日新闻》(Berita Harian)去年推出将电脑和手机版的马来新闻翻译成英文的数码工具,获最佳新闻素养银奖。