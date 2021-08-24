18个月大就重度失聪 大学生考获双学位

18个月大就患重度失聪，人生却铮铮作响！新大生凭专注与信念攻读双学位，即使疫情口罩导致唇语“沟通失效”，也愿意每天花八小时细致钻研学业，如今以最佳特优成绩（Summa Cum Laude）为大学划上响亮句点。

郭晋言（23岁）因18个月大的时候仍无法正常沟通，被诊断为后天严重失聪，须终身佩戴助听器，并通过唇语来辅助交流。

父母费尽苦心，通过语言治疗、英文补习班或示范教学来改善他的发音，也时常鼓励他，坚信他有能力办到任何事。

郭晋言受访时说：“他们的支持让我相信只要我全心全意投入，一切皆有可能。”

如今他沟通流畅，语气从容自信，甚至在音乐造诣颇丰，成功考取提琴八级和钢琴八级文凭。

学业方面，他从不让父母担心。从小希望进入公共服务业的他，在新加坡管理大学攻读政治、法律和经济学以及策略管理双学位。

去年是郭晋言大四的关键毕业年，也是疫情年，他接受本报访问时说，过去面对面讲话，通过助听器和唇语能理解达八九成，但自从戴了口罩，不但无法通过唇语沟通，对方音量也变小，只能明白一两成，加重了学习难度。

“遇到这类困难，我会电邮教授，告诉他我听力损伤情况，请求他的帮助，通过邮件询问课业问题。”

这也导致他需要耗比常人更多时间来学习，他透露，每天需学习8小时，有时甚至高达15个小时，但他仍乐此不疲。如今拿到最佳特优成绩，他感到很开心。

鉴于疫情缘故，今年新大毕业典礼继续通过虚拟模式进行，财政部长黄循财也录制影片祝贺毕业生。

2021年级别共有2978名毕业生，包括1908名学士学位毕业生，当中52人是像郭晋言这样的双学位毕业生。

完整报道，请翻阅2021年8月24日的《新明日报》。