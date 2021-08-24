停车场顶楼“花园”2000盆栽被令搬 居民：17年的心血

花17年打造停车场天台花园，武吉巴督西居民种植了逾2000棵盆栽，如今被指涉非法种植，被令最迟在下月12日搬走。

有居民通知《新明日报》，称当局张贴了通告书，说当局发现有人在停车场顶楼涉及非法种植，因此下令居民最迟在下月12日，把所有摆放在武吉巴督西5道第395A座顶楼的物品和盆栽移走，否则会在不另行通知的情况下将其移除。

记者昨天（23日）走访时，停车场仍摆放着盆栽，不少居民也聚集在那里种植讨论此事。

居民：17年的心血

居民陈太太（60岁，家庭主妇）说，她昨早接获消息后感到十分不舍和难过。

“我住在这里17年，这几年来，我大半时间都在这里种花，如果需要把盆栽移除的话，真的很舍不得。我培植了20多棵盆栽，不可能把它们全部带回家，况且走廊外的阳光不足，盆栽也无法开花。”

78岁的陈女士（家庭主妇）表示，她花了17年与居民在停车场打造天台花园，如今停车场大约已经有逾2000棵盆栽。

“这里的盆栽都是我们自己花钱、花时间和心血种出来的，全部都经过细心照料的。我们在这里种花、龙珠果、蔬菜和斑斓叶，还会与其他居民分享种植技巧，这里就像是我们的第二个家。”

庄瑞丰（70岁，退休人士）则希望当局能通融，让他们继续在停车场种植，或者给他们多一点时间，让他们能把植物送给亲朋好友。

“这座组屋大约在2004年竣工，这几年来，大家都精心打理花园，确保环境整洁。每天早上，居民们会提着洒水壶浇水，下雨的时候，居民也会到停车场照料盆栽，确保盆栽不会积水。如果发现有人乱丢垃圾，我们也会帮忙清理。我们花了这么多的心血打造天台花园，如果非得移除，真的很可惜。”

据本报了解，由于过去几天豪雨不断，有其他居民担心盆栽里的积水，或导致伊蚊滋生，才会向有关当局反应情况。

完整报道，请翻阅2021年8月24日的《新明日报》。