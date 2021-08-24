停车场出口阴沟洞突爆炸 百人到场调查

一道闪光过后，多层停车场出口处的阴沟洞突然发生爆炸，火焰在两秒内冲到三层楼高，近200个砖块被炸开。爆炸时最靠近的车子只相距约五米，司机侥幸逃过一劫。

今天（8月24日）早上大约9时，武吉巴督西8道的第439座多层停车场出口处的阴沟洞突然发生爆炸。

根据一辆车子行车记录仪拍到的画面，爆炸的冲力很大，把火焰和砖块喷到接近三层楼高，事后约200个砖块散落在地，就连阴沟洞的盖子也被炸翻。

这辆车子的司机陈先生接受慈母舰网站访问时指出，早上他驾车送孩子上学，正要加快车速时眼前就发生爆炸。

陈先生形容爆炸声很响亮，而根据视频，他的车子与爆炸地点只相距约五米。

由于今早刚好打雷下雨，受访居民都说没立刻察觉到停车场外发生爆炸，还以为只是打雷声，过后才看到有人在社交媒体流传爆炸的视频。

居民米拉说：“我的丈夫通过WhatsApp得知此事后告诉我，我从窗口看下去，果然有发生爆炸的痕迹。”

此外，由于网上流传的视频在爆炸前有道光闪了一下，这引发许多网民和居民猜测，是不是闪电击中停车场地面导致爆炸。

事发时正在准备早餐的克里斯汀（27岁，女佣）说：“我看到很亮闪光，然后听到很大声的雷声，我猜可能是闪电打中地上。”

不过，民防部队受询时表示目前尚未确定爆炸起因，调查仍在进行中。

民防部队说：“当民防人员抵达时，现场并没有起火，也没有人受伤，初步调查显示此事件是属于意外事故。”

上百单位人员到场侦查

各单位共派出上百人到场侦查，电信公司必须先抽出阴沟洞内的积水，才能检查电缆。

这起突如其来的事件引各界关注，警察、民防、新加坡能源集团、城市燃气、各界电信公司和居委会等都派员到场了解情况，在大约11点时，有上百名单位人员在现场待命。

约30多名警员和民防人员率先封锁现场进行调查，发现没有起火和无人伤亡后在中午离开，留下其他单位人员做进一步检查。

据了解，发生爆炸的阴沟洞内是安装着电缆而非煤气管，工人得抽出阴沟洞的积水，好让电信公司派人下去检查。

一名不愿具名的电信公司员工说：“我们要等抽水后才能下去检查，抽水过程也可以查看洞内有没有煤气泄漏。”

附近居民受询时都说，今早家里的无限网络并没有受影响。