首访东南亚 哈里斯在新加坡做到了什么？

美国副总统哈里斯8月24日结束对新加坡的三天正式访问，并续程越南，继续她上任后的首趟东南亚之行。哈里斯这回来访，到底做了什么？这名美国首位亚非裔女副总统，又为拜登政府达成了哪些重要任务？

亚洲行首站选择新加坡 巩固新美深厚友好关系

新加坡和美国今年欢庆建交55周年。值此重要里程碑，身为拜登政府上任至今出访亚洲的最高级别美国官员，哈里斯第一站选择新加坡，而光是她在新加坡逗留的时间，就比她今年6月7日至8日首次前往墨西哥和危地马拉出访的行程还要长，反映新美深厚友好的双边关系。

新加坡是美国第二大亚洲投资方，直接投资累计超过650亿美元（约880亿新元）。新加坡对美投资和美国对新加坡的出口，支持了超过25万个美国工作岗位。同时，美国是新加坡最大的外国投资方，如今在新加坡运作的美国公司近5500家，直接投资累计3150亿美元，超过美国在中国、印度和韩国的投资总和。

除了紧密的经贸关系，新美在安全领域也有广泛合作。例如，新加坡的国防主要采用美国的军事科技，新加坡武装部队在美国的亚利桑那州和爱达荷州也派有军事训练分遣队。同样的，新加坡支持美国对本区域安全和稳定所发挥的关键作用，让美军使用新加坡的海空军设施，包括哈里斯参访的樟宜海军基地。

哈里斯（左）与李显龙总理8月23日在总统府交谈。她形容李总理是美国的老朋友，也是美国前几任副总统的朋友和咨询师。（取自哈里斯推特）

近几年，即便是像新加坡一样的长期战略伙伴，也不免对美国参与和重视亚太区域事务的程度，持保留态度。在前总统特朗普任内的“美国优先”策略下，东南亚国家备受冷落，美国不但常缺席区域论坛和会议，多个大使职位更是悬缺多时，包括2017年1月至今未填补的美国驻新加坡大使一职。拜登已为此提名企业家卡普兰（Jonathan Kaplan），这项人事任命尚待参议院通过。

哈里斯此次访新，不仅有助于消弭这方面的疑虑，也能强化与主要伙伴国的关系。配合此行，新美两国就签署了多项协定，加强在关键技术、关键基础设施保护、数据安全和最佳实践共享方面的合作。双方也会在区域网络能力建设和国际网络政策方面展开合作，以支持基于规则的多边网络空间秩序。两国同意就全球供应链的韧性展开磋商对话。此外，双方在应对气候变化、绿色经济、太空领域，以及冠状病毒疫情乃至未来潜在的全球流行病威胁方面，也会进行合作。

甩开阿富汗撤军阴影 哈里斯力求证明美国承诺

哈里斯此行原本肩负与区域伙伴修补关系的重任，但美国从阿富汗撤军的混乱局面，却让她的东南亚之行蒙上一层阴影。在与李总理主持的联合记者会上，四名获选发问的新加坡和美国记者中，就有三人提出与阿富汗局势有关的问题。面对媒体追问的哈里斯始终避重就轻，仅重申美国的当务之急是全力将美国侨民以及曾经帮助美军的阿富汗人民撤离，日后绝对有时间对行动进行详细检讨。

不过，决意把所有美军撤离阿富汗的美国，成了国际舆论抨击的对象，纷指美国为一己私利弃阿富汗于不顾，使得美国的可信度和能力受到外界强烈质疑。英国BBC日前便发表文章称，在阿富汗出现令人尴尬的惨败之后，“美国副总统有什么颜面说服新加坡和越南的东道主，让他们相信拜登总统会做得更好呢？”

哈里斯8月24日发表演讲，阐述美国对印太地区的重视。（海峡时报）

面对多方质疑，哈里斯强调，华盛顿对东南亚盟友和伙伴的承诺不变。她在联合记者会上说：“我之所以来到这里，是因为美国是一个全球领导者，我们认真看待这一角色，并了解我们在世界各地有许多利益和优先事项。”她也重申，此趟东南亚之行，目的就是以行动证明美国对该地区伙伴关系的承诺。

尽管多次宣示美国对印太区域伙伴的重视，哈里斯在访新期间的公开谈话中，却对区域国家高度关注的《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）只字未提，令一些人失望。

特朗普政府2017年退出了当时由12个成员国组成的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。包括新加坡、越南、文莱和马来西亚在内的其余11个成员，后来改推CPTPP。新协定已于2018年底正式生效。我国外交部长维文医生日前在哈里斯抵新前接受外媒访问时曾指出，对美国重新加入CPTPP不感到乐观。

尤索夫伊萨东南亚研究院客座高级研究员贾扬特·梅农博士（Jayant Menon）告诉《日经亚洲》，虽然美国重返CPTPP有助于增进美国与区域的战略互动，但CPTPP并非唯一途径，未来绝对还有新契机。

哈里斯8月24日就宣布，美国将主动提出在2023年承办亚太经济合作组织（APEC）会议，以加强与亚太的经济联系，携手应对气候危机和大流行等挑战。在维文看来，美国有意承办APEC会议，“说明了美国在促进贸易、投资、数码经济以及支持多边主义方面的领导作用”。

拜登今年7月宣布从阿富汗撤军时曾提到，美国下来将专注于其他优先事项上，特别是“巩固美国的核心优势，以应对与中国和其他国家的战略竞争，这些竞争将真正决定我们的未来”。由此可见，哈里斯此行不只要让美国的东南亚盟友和伙伴相信华盛顿是个可靠的合作伙伴，更是要加强美国的区域领导地位与扩大安全合作，以对抗中国日益增长的区域和全球影响力。

哈里斯8月24日在滨海湾花园发表政策演讲时就指出，与新加坡、东南亚和整个印太的伙伴关系，对美国而言是重中之重，美国是印太地区引以为豪的一部分，该地区对美国的安全和繁荣至关重要。

哈里斯也似乎明白区域国家在两强之间选边站的难处，以及对于卷入大国角力的忧心。她说：“我们在东南亚和印太的参与，不是针对任何一个国家，也不是为了让任何人在国家之间做出选择。相反，这是为了推进我们对在该地区的参与及合作的一个乐观愿景，我们的经济愿景是其中关键一部分。”

国际战略研究所东南亚政治研究员康奈利（Aaron Connelly）向《华尔街邮报》分析指出，多数东南亚国家包括新加坡都在回避选边站的问题，虽然短期内不会有国家主动站在美国那一边，但美国仍可以说服这些伙伴，以有利于美国的方式在个别问题上做出选择。

哈里斯出访累积外交资历

哈里斯参观樟宜海军基地。（法新社）

律师出身，曾担任加州总检察长和参议员的哈里斯，外交资历尚浅，出访经验将有助于积累她的政治资历，为自己的政治前途强化基础。

今年6月，受拜登委托处理移民问题的哈里斯，在访问危地马拉时向潜在移民喊话，说了两次“不要来”（Do Not Come!），结果引发争议，招致舆论批评，首次出访结果出师不利。有了前车之鉴，哈里斯在新加坡发言时小心翼翼，尽量不偏离原定的谈话重点，避免说错话。

哈里斯8月23日登上停靠在樟宜海军基地的美国塔尔萨号战舰（USS Tulsa），勉励官兵。（法新社）

哈里斯的东南亚之行尚未落幕，即便到了越南河内，有关阿富汗局势的问题必定如影随形。更何况，国际舆论纷纷把美军仓促撤出喀布尔的情景，与1975年美国仓皇撤出越南西贡（胡志明市的前身）相提并论，哈里斯在越南访问的时候，恐怕不得不就这个类比做出表态，而这将考验她的政治智慧。

美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）研究员丹尼尔·弗里德（Daniel Fried）告诉美国之音，因为这些问题，哈里斯的访问之行的确充满挑战，但这也为哈里斯阐述美国政策和决心，提供了很好的机会。

他说：“哈里斯的越南之行恰逢其时，因为她去越南让她有机会提醒美国人，我们虽然在越南被打败了，但是，我们的国家没有他们想象的那样陷入灾难之中。是的，那的确很可怕，但我们康复了。现在，我们能够与越南合作。越战结束15年后，我们还取得了冷战的胜利。事实证明，美国并没有因为越南而完蛋。”

或许，笑容灿烂、笑声爽朗的哈里斯到时也能善用自己的亲切和幽默，化解尴尬为自己加分。例如，在与李总理召开联合记者会前，哈里斯在测试麦克风时幽默回应李总理，算是这次访问新加坡一个轻松的片段。