黄循财： 疫情危机加强国人社会团结与责任感 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 财政部长黄循财昨晚出席南洋理工大学学生会举办的常年部长论坛，在发表演讲后与大学生进行了闭门对话。（南洋理工大学学生会提供） 字体大小: 小 中 大 若说冠病危机展露了一丝曙光，那就是它让全体人民更加团结一致，并且加强大家的社会责任感。正如先辈在战争与贫穷中共同拼搏，铸就了强烈的共同回忆与命运，财政部长黄循财希望民众走出疫情阴影时，也有更强烈的团结意识和对彼此的责任感。他昨晚在南洋理工大学学生会举办的常年部长论坛上致辞时说，许多地区出现官民对立，甚至是对抗的局面，我国人民不可忘记官民其实同属一个“新加坡队”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 新大2978名毕业生 历届最多 发愤图强考取好成绩 翘课学生零负债毕业 新一期 《逗号》 出版 看线上“老师”传道授业解惑