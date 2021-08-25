黄循财： 疫情危机加强国人社会团结与责任感

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄贝盈

发布 / 2021年8月25日 5:00 AM

财政部长黄循财昨晚出席南洋理工大学学生会举办的常年部长论坛，在发表演讲后与大学生进行了闭门对话。（南洋理工大学学生会提供）
财政部长黄循财昨晚出席南洋理工大学学生会举办的常年部长论坛，在发表演讲后与大学生进行了闭门对话。（南洋理工大学学生会提供）

字体大小:

若说冠病危机展露了一丝曙光，那就是它让全体人民更加团结一致，并且加强大家的社会责任感。

正如先辈在战争与贫穷中共同拼搏，铸就了强烈的共同回忆与命运，财政部长黄循财希望民众走出疫情阴影时，也有更强烈的团结意识和对彼此的责任感。

他昨晚在南洋理工大学学生会举办的常年部长论坛上致辞时说，许多地区出现官民对立，甚至是对抗的局面，我国人民不可忘记官民其实同属一个“新加坡队”。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

更多精彩内容

 