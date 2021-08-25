新系统让民防部队与医院即时交流 病患抵医院前医生提前掌握信息加速抢救

医疗网络信息综合系统明天将分阶段在医院推出，前线的医护人员可使用救护车上的平板电脑连线OMNII系统，即时向院方更新病患的情况。目前，前线人员到了医院才会把病患的资料交给医院急救人员。

新加坡民防部队与卫生部和国防科技局推出医疗网络信息综合系统，将为救护人员和伤者争取宝贵的时间，伤者还未抵达医院，院方就能通过系统掌握病患的医疗资料，加速抢救工作。

名为医疗网络信息综合系统（Operational Medical Networks Informatics Integrator，简称OMNII）的平台让前线抢救病患的救护人员，可在第一时间把病患的血压、脉搏等生命迹象、伤势的照片以及病患有无对药物过敏等关键资料传送到医院。

OMNII将在明天（8月26日）分阶段在医院推出，民防部队昨天向媒体示范如何使用这个新系统。前线的医护人员可使用救护车上的平板电脑连线OMNII，即时更新病患的情况。院方都能看到这些资料。

只要拥有病患的身份证、工作准证、驾照等个人资料，医护人员就能通过全国电子健康记录（National Electronic Health Record）查阅伤者的医疗资料。

目前，前线人员到了医院，才会把病患的资料交给医院的急救人员。病患也要在抵达医院才能注册。

民防部队总医务官陈凯挥上校（医生）受访时说：“系统将简化民防部队和医院的工作流程，并通过即时的信息交流，让病患得到更快捷和适当的医疗照顾，同时也提升前线救护员的效率。”陈凯挥也指出，OMNII让前线人员和院方的急救人员同步交流信息，这等于在为病患争取抢救的时间。

医生：掌握病史有助提升生存概率

卫生部院前护理急救单位主任王英福教授受访时说，一般上，根据路况和其他因素，救护人员得花五到30分钟，才可把病患从意外现场送到医院。

“救护车在赶往医院时，院方已经准备好，病人抵达时，我们已为他注册，关键的医生也准备就绪。”

王英福也说，在病人抵达医院前能掌握病史，也有助提升他们的生存概率。他举例，有些病人对阿司匹林（aspirin）过敏。

“我们在抢救心脏病患者时会使用阿司匹林，因为它能疏通心脏血管。但如果知道伤者对阿司匹林过敏，我们就会选择有相同药效的药物。”