戈登：中美原则虽存差异美不寻求新冷战

美国副总统的副国家安全顾问戈登在讨论会上指出，美方在印太地区有很多合作伙伴，应对冠病和气候变化等问题是美国必须与合作伙伴追求的共同利益，处理实际的事务，这些在很多方面与中国并没有太大关联。

中美冲突并非不可避免，美国副总统的副国家安全顾问戈登（Phil Gordon）指出，两国虽然在原则和利益上存有差异，但美国并不寻求发动新的冷战。