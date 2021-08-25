戈登：中美原则虽存差异美不寻求新冷战 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 苏文琪 冯嘉年 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 配合美国副总统哈里斯来访，我国巡回大使陈庆珠教授（左起）和美国三名随哈里斯出访的资深外交官，即副总统的副国家安全顾问戈登、美国总统特别助理兼国家安全委员会东亚和大洋洲事务高级主任卡根和国务院东亚和太平洋局资深局务官梅健华，昨天上午就美国的外交政策展开了40分钟的讨论。（新加坡国立大学李光耀公共政策学院面簿视频截图） 字体大小: 小 中 大 美国副总统的副国家安全顾问戈登在讨论会上指出，美方在印太地区有很多合作伙伴，应对冠病和气候变化等问题是美国必须与合作伙伴追求的共同利益，处理实际的事务，这些在很多方面与中国并没有太大关联。中美冲突并非不可避免，美国副总统的副国家安全顾问戈登（Phil Gordon）指出，两国虽然在原则和利益上存有差异，但美国并不寻求发动新的冷战。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈里斯 中美关系 自由贸易 印太地区 陈庆珠 美国外交 新大2978名毕业生 历届最多 发愤图强考取好成绩 翘课学生零负债毕业 新一期 《逗号》 出版 看线上“老师”传道授业解惑