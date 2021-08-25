新美将加强对话合作 助维持全球供应链韧性 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 美国副总统哈里斯（中）出席“供应链韧性圆桌论坛”，与我国贸工部长颜金勇（左二）和商界领袖对话。（路透社） 字体大小: 小 中 大 信任、多元化与互联互通是新加坡协助维持全球供应链韧性的三大关键要素。新加坡和美国下来将举行新美供应链对话，加强合作应付当前与长期挑战。美国副总统哈里斯昨天出席“供应链韧性圆桌论坛”，与我国贸工部长颜金勇及国际商界领袖进行对话。哈里斯在论坛上指出，全球供应链阻断的问题需要所有国家，尤其是有合作伙伴及联盟关系的国家一起协调解决。“没有任何一个国家可生产及满足所有的需求。因此，我们必须通过一些协作，来满足对物资的需求。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 新大2978名毕业生 历届最多 发愤图强考取好成绩 翘课学生零负债毕业 新一期 《逗号》 出版 看线上“老师”传道授业解惑