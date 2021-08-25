新美将加强对话合作 助维持全球供应链韧性

信任、多元化与互联互通是新加坡协助维持全球供应链韧性的三大关键要素。新加坡和美国下来将举行新美供应链对话，加强合作应付当前与长期挑战。

美国副总统哈里斯昨天出席“供应链韧性圆桌论坛”，与我国贸工部长颜金勇及国际商界领袖进行对话。

哈里斯在论坛上指出，全球供应链阻断的问题需要所有国家，尤其是有合作伙伴及联盟关系的国家一起协调解决。“没有任何一个国家可生产及满足所有的需求。因此，我们必须通过一些协作，来满足对物资的需求。”