疫中就业市场亮点 杨莉明：信息媒体业去年新增8000工作机会

本地资讯通信媒体业表现强劲，去年在疫情之际新增8000份工作，单是在今年参加相关行业培训的人超过5000人。资讯通信媒体发展局将继续与业者合作，提供更多培训和工作机会，鼓励国人投身科技业。其中，PayPal宣布未来三年将在本地招聘多25％的员工。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天（8月24日）走访金融科技公司PayPal在我国设立的创新中心时指出，本地资讯通信媒体业近五年表现强劲，去年的生产总值增加4.8％并新增8000份工作，是我国少数在疫情期间仍扩充的行业。