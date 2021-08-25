疫中就业市场亮点 杨莉明：信息媒体业去年新增8000工作机会 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 林国明 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 本地资讯通信媒体业表现强劲，吸引更多国人加入。资讯通信媒体发展局将继续与业者合作，提供更多培训和工作机会。右为中途转业加入Paypal后参加技能培训课程的蔡颖佳，另两人是一同参加课程的软件工程师梁彩云（中）和哈菲兹。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 本地资讯通信媒体业表现强劲，去年在疫情之际新增8000份工作，单是在今年参加相关行业培训的人超过5000人。资讯通信媒体发展局将继续与业者合作，提供更多培训和工作机会，鼓励国人投身科技业。其中，PayPal宣布未来三年将在本地招聘多25％的员工。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天（8月24日）走访金融科技公司PayPal在我国设立的创新中心时指出，本地资讯通信媒体业近五年表现强劲，去年的生产总值增加4.8％并新增8000份工作，是我国少数在疫情期间仍扩充的行业。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 资讯通信媒体业 杨莉明 中小企业 新大2978名毕业生 历届最多 发愤图强考取好成绩 翘课学生零负债毕业 新一期 《逗号》 出版 看线上“老师”传道授业解惑