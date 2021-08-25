组屋停车场出口阴沟洞雷鸣后突爆炸 各单位上百人待命调查原由 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 昨早在一阵电闪雷鸣后，武吉巴督西8道第439座多层停车场出口附近的阴沟洞突然发生爆炸，阴沟洞的铁盖和砖块被爆炸气浪掀飞。当局过后封锁现场展开调查。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 社交媒体上流传的视频显示，一辆汽车的行车记录仪正好拍摄到阴沟洞爆炸的画面，而在事发前当地的上空电闪雷鸣。武吉巴督组屋的多层停车场出口附近阴沟洞，在一阵雷鸣声后突然发生爆炸，阴沟盖和多个砖块被爆炸气浪掀飞。当局在调查事故到底是因闪电劈中地面所致，或是其他原因造成。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 民防部队 新加坡警察部队 爆炸 武吉巴督 多层停车场 新大2978名毕业生 历届最多 发愤图强考取好成绩 翘课学生零负债毕业 新一期 《逗号》 出版 看线上“老师”传道授业解惑