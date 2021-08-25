组屋停车场出口阴沟洞雷鸣后突爆炸 各单位上百人待命调查原由

社交媒体上流传的视频显示，一辆汽车的行车记录仪正好拍摄到阴沟洞爆炸的画面，而在事发前当地的上空电闪雷鸣。

武吉巴督组屋的多层停车场出口附近阴沟洞，在一阵雷鸣声后突然发生爆炸，阴沟盖和多个砖块被爆炸气浪掀飞。当局在调查事故到底是因闪电劈中地面所致，或是其他原因造成。