组屋停车场出口阴沟洞雷鸣后突爆炸 各单位上百人待命调查原由

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

发布 / 2021年8月25日 5:00 AM

昨早在一阵电闪雷鸣后，武吉巴督西8道第439座多层停车场出口附近的阴沟洞突然发生爆炸，阴沟洞的铁盖和砖块被爆炸气浪掀飞。当局过后封锁现场展开调查。（白艳琳摄）
昨早在一阵电闪雷鸣后，武吉巴督西8道第439座多层停车场出口附近的阴沟洞突然发生爆炸，阴沟洞的铁盖和砖块被爆炸气浪掀飞。当局过后封锁现场展开调查。（白艳琳摄）

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社交媒体上流传的视频显示，一辆汽车的行车记录仪正好拍摄到阴沟洞爆炸的画面，而在事发前当地的上空电闪雷鸣。

武吉巴督组屋的多层停车场出口附近阴沟洞，在一阵雷鸣声后突然发生爆炸，阴沟盖和多个砖块被爆炸气浪掀飞。当局在调查事故到底是因闪电劈中地面所致，或是其他原因造成。

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