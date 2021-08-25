疫情下无法举办实体时装秀 时尚品牌华杰创办人变身“网红”介绍新产品

订户

来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年8月25日 5:00 AM

贸工部长颜金勇（右四）和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（右二）昨天走访了时尚品牌华杰位于大成连路的总部，了解他们的数码转型历程。（叶振忠摄）
贸工部长颜金勇（右四）和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（右二）昨天走访了时尚品牌华杰位于大成连路的总部，了解他们的数码转型历程。（叶振忠摄）

字体大小:

冠病疫情袭卷全球，边境实行管控措施，本地时尚品牌华杰无法举办实体时装秀，改用线上直播与批发买家互动，创办人也充当“网红”，线上介绍下季的最新产品。

华杰（Charles & Keith）副总经理王富梁说，疫情前，世界各地的批发买家会齐聚大成连路总部七楼观看时装秀，与设计师和营销团队洽谈生意。“现场一般有100人，如今改成线上直播，现场不到10个人，但观众却多了。”

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

 