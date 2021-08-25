疫情下无法举办实体时装秀 时尚品牌华杰创办人变身“网红”介绍新产品 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 贸工部长颜金勇（右四）和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（右二）昨天走访了时尚品牌华杰位于大成连路的总部，了解他们的数码转型历程。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情袭卷全球，边境实行管控措施，本地时尚品牌华杰无法举办实体时装秀，改用线上直播与批发买家互动，创办人也充当“网红”，线上介绍下季的最新产品。华杰（Charles & Keith）副总经理王富梁说，疫情前，世界各地的批发买家会齐聚大成连路总部七楼观看时装秀，与设计师和营销团队洽谈生意。“现场一般有100人，如今改成线上直播，现场不到10个人，但观众却多了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 颜金勇 数码化 刘燕玲 人力资源 数码能力 直播 数码转型 华杰 中小企业 新大2978名毕业生 历届最多 发愤图强考取好成绩 翘课学生零负债毕业 新一期 《逗号》 出版 看线上“老师”传道授业解惑