疫情下无法举办实体时装秀 时尚品牌华杰创办人变身“网红”介绍新产品

冠病疫情袭卷全球，边境实行管控措施，本地时尚品牌华杰无法举办实体时装秀，改用线上直播与批发买家互动，创办人也充当“网红”，线上介绍下季的最新产品。

华杰（Charles & Keith）副总经理王富梁说，疫情前，世界各地的批发买家会齐聚大成连路总部七楼观看时装秀，与设计师和营销团队洽谈生意。“现场一般有100人，如今改成线上直播，现场不到10个人，但观众却多了。”